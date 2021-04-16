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Известия.ru

В «Роскосмосе» рассказали о зарплате космонавтов после повышения

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Пресс-служба Роскосмоса

Зарплата российских космонавтов после повышения превысит 500 тыс. рублей в месяц. Об этом в четверг, 15 апреля, заявил первый замгендиректора «Роскосмоса» по экономике и финансам Максим Овчинников.

«Владимир Путин объявил о значительном повышении зарплат космонавтов. Особенно это касается кандидатов в космонавты: у них повышение на 70% — чуть меньше 300 тыс. рублей в месяц в среднем составит зарплата. Для тех, кто летал, повышение на 50% — их зарплата чуть больше, чем 500 тыс. рублей в среднем», — передает слова Овчинникова ТАСС.

Заместитель генерального директора «Роскосмоса» отметил, что коллегам российских космонавтов из США и Европы платят больше. По словам Овчинникова, астронавты NASA в среднем получают около $8–9 тыс., Европейского космического агентства — $7–8 тыс.

12 апреля президент России Владимир Путин предложил на 50% увеличить должностной оклад тем, кто летал в космос, и на 70% тем, кто еще готовится полететь. Кроме того, глава государства призвал пересмотреть сроки исполнения задач в динамично меняющейся космической отрасли. Президент также указал на необходимость проанализировать проекты в космической отрасли и реализацию всех этапов с разбивкой и финансированием по годам.

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