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Боевые масштабные стрельбы «Триумфами» прошли в Бурятии

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Источник изображения: vpk-news.ru

В рамках тактического учения подразделения ПВО Южного военного округа провели боевые стрельбы из зенитных ракетных систем С-400 по воздушным мишеням на специализированном полигоне «Телемба» в Бурятии.

Боевые пуски зенитных ракет проведены по мишеням «Саман», имитирующим воздушные объекты условного противника на больших и малых дальностях и различных высотах.

Также в рамках тренировок были отработаны действия радиотехнических подразделений по обеспечению контроля за воздушной обстановкой, обнаружению, сопровождению целей и выдаче целеуказаний.

Всего в учении приняли участие около 300 военнослужащих Южного военного округа и задействовано более 50 единиц военной и специальной техники.

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  • В новости упоминаются
Продукция
С-400 Триумф
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Военные учения
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