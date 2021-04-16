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Военно-промышленный курьер

Американцы советуют Зеленскому задавить Россию дронами

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Источник изображения: vpk-news.ru

Военно-воздушные силы Украины не закупали новых самолетов с 1991 года. В их распоряжении 125 «винтажных» истребителей, штурмовиков и боевых вертолетов времен Холодной войны.

Вся эта техника все больше стареет. А ВВС, чей бюджет составляет всего 300 миллионов долларов в год, просто не может себе позволить обновление флота.

По мнению эксперта в сфере авиации Тома Купера, оно Украине на самом деле и не нужно, - пишет Forbes. Большое количество современных военных самолетов России летают не далеко. А российские ракеты класса «земля-воздух» развернуты настолько близко, что могут сбить украинский самолет еще на взлетной полосе.

По мнению Купера, для Киева покупка новых машин для боев в небе не выгодно экономически и не имеет никакого смысла. Взамен он советует ВВС Украины запасаться беспилотниками и так называемыми дронами-камикадзе. В случае начала войны украинские роботы могут роем атаковать российские военные формирования, преодолеть системы противовоздушной обороны и уничтожить танки, а также другую бронетехнику.

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Страны
Россия
США
Украина
Проекты
БПЛА
Робот
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