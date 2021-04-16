Китай передал партию техники ВС Боснии и Герцеговины

ЦАМТО, 15 апреля. Минобороны Боснии и Герцеговины сообщило о состоявшейся на базе Райловац в Сараево церемонии безвозмездной передачи военным ведомством КНР вооруженным силам страны 15 ед. инженерных машин и транспортных средств.

Инженерному батальону ВС БиГ были переданы шесть новых военных грузовиков/самосвалов Sinotruk Howo 6x4, два седельных тягача с низкорамным полуприцепами, два грузовика с краном-манипулятором, а также разработанные фирмой LiuGong три экскаватора-погрузчика, один бульдозер и компактный погрузчик. Кроме того, передан комплект запасных частей.

В мероприятии принял участие министр обороны БиГ Шифет Поджич, который заявил, что Вооруженные силы Боснии и Герцеговины в рамках модернизации в предыдущие годы уже получали инженерную технику из КНР. Стоимость новой партии, переданной в соответствии с ранее подписанным Министерствами обороны БиГ и КНР соглашением, составляет около 2,5 млн. конвертируемых марок (около 1,5 млн. долл.).

Как заявлено, техника будет использована ВС БиГ при выполнении различных задач, включая оказание помощи гражданским органам власти при ликвидации последствий стихийных бедствий.

Как сообщает Altair.com.pl, Китай предлагает Вооруженным силам Боснии и Герцеговины сотрудничество при подготовке к миротворческим операциям, возможность обучения офицерских кадров в своих военных академиях. Босния и Герцеговина стала второй страной на Балканах (после Сербии), где постоянно усиливается влияние Китая на различных уровнях, в том числе в военной области.