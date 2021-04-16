Российские беспилотники ZALA испытали в Антарктиде

Продолжительность полета БЛА составляет более полутора часов, дальность связи от 15 до 30 километров, максимальная масса 2,5 кг, сообщил руководитель направления специальных проектов компании

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Беспилотные летательные аппараты (БЛА) производства компании ZALA Aero (входит в Группу компаний "Калашников" госкорпорации "Ростех") прошли испытания в экстремальных условиях Антарктиды. Об этом ТАСС сообщил руководитель направления специальных проектов ZALA Aero Никита Хамитов.

"У нас есть эксплуатанты - девушки-ученые в Антарктиде. Они используют малый БЛА ZALA 421-08", - сообщил он.

По словам Хамитова, беспилотники ZALA - это единственные российские БЛА, которые летают как на северном, так и на южном полюсе. "Максимально по температуре наши эксплуатанты применяли аппараты при минус 52 градусах по Цельсию", - уточнил он.

БЛА ZALA 421-08M является легким беспилотником, который может запускаться с рук. Продолжительность полета составляет более полутора часов, дальность связи от 15 до 30 километров, максимальная масса 2,5 кг. В качестве полезной нагрузки может выступать тепловизор с видеокамерой. Благодаря неразборной конструкции, легкому весу и интеллектуальной системе управления может эксплуатироваться персоналом с минимальным уровнем подготовки.

Компания ZALA Aero - один из ведущих российских разработчиков и производителей беспилотных воздушных систем и мобильных комплексов. С января 2015 года группа компаний входит в Группу компаний "Калашников".