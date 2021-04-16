Войти
Интерфакс-АВН

Российские военные на учении в Арктике подавили связь условного противника

307
0
0
Береговой комплекс радиоэлектронной борьбы «Мурманск-БН»
Береговой комплекс радиоэлектронной борьбы «Мурманск-БН».
Источник изображения: Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

Москва. 15 апреля. ИНТЕРФАКС - Северный флот РФ провел учение по применению подразделений радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в арктической зоне, сообщила пресс-служба флота в четверг.

"Специалистами РЭБ проведено учение по обнаружению, блокированию источников радиоизлучения, перехвату данных и нарушению системы управления условного противника в Арктике", - говорится в сообщении.

Учения провели подразделения отдельного центра РЭБ Северного флота, которые были подняты по тревоге в Мурманской области. Маневры состоялись в рамках контрольной проверки, которая проходит в Вооруженных силах РФ.

"Подразделения РЭБ отработали мероприятия приведения в высшие степени боевой готовности, совершили 100-километровый марш на штатной технике по бездорожью, отработав элемент отражения нападения диверсионно-разведывательной группы условного противника. Прибыв в назначенный район, военнослужащие центра РЭБ развернули комплекс "Мурманск-БН" и обеспечили его охрану и оборону", - сообщил Северный флот.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Мурманск-БН
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Арктика
Военные учения
СФ
Похожие новости
23.11.2020
Закрыть волну: как средства радиоэлектронной борьбы изменят силу флота
06.04.2020
Крепкая Балтика: почему походы российских кораблей пугают англичан
08.05.2019
Щит и путь: русскую Арктику прикроет радиоэлектронный купол
23.12.2016
Чем вооружилась армия России в 2016 году
05.08.2015
Ракеты встали в ночной дозор
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 16.04 07:00
  • 7
Дроны могут стать системой ПВО
  • 16.04 06:09
  • 131
Прислали СУшки: модернизированный бомбардировщик поступил в войска
  • 16.04 05:42
  • 114
Министерство обороны России получило новую партию танков Т-90М
  • 16.04 05:15
  • 14
Южная Корея представила собственный истребитель KF-21
  • 16.04 04:33
  • 3
Выход самолета МС-21 на рынок задерживается из-за санкций - вице-премьер Борисов
  • 16.04 04:30
  • 1
Шойгу сообщил о завершении основных преобразований в армии
  • 16.04 04:30
  • 1
АО «Рособоронэкспорт» в Рыбинске
  • 16.04 04:29
  • 1
Российские военные перебросили подразделения 58-й армии на учения в Крым
  • 15.04 23:52
  • 1
Развитие технологий искусственного интеллекта в России должно базироваться только на отечественных разработках
  • 15.04 23:42
  • 2
Забытый проект: NI вспомнил о советском стелс-бомбардировщике Т-60С
  • 15.04 13:08
  • 15
Круче "Джавелина": одна российская ракета может сжечь 5 украинских танков
  • 15.04 13:01
  • 1
«Королева Елизавета» приведена в боевую готовность
  • 15.04 12:43
  • 1
Китайский комплекс активной защиты танка серии GL
  • 15.04 10:15
  • 41
Гендиректор "КосмоКурса": Россия не нуждается в собственных Илонах Масках - Свободная Пресса
  • 15.04 09:00
  • 1
Володин назвал освоение космоса преимуществом российской экономики