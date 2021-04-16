Российские военные на учении в Арктике подавили связь условного противника

Москва. 15 апреля. ИНТЕРФАКС - Северный флот РФ провел учение по применению подразделений радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в арктической зоне, сообщила пресс-служба флота в четверг.

"Специалистами РЭБ проведено учение по обнаружению, блокированию источников радиоизлучения, перехвату данных и нарушению системы управления условного противника в Арктике", - говорится в сообщении.

Учения провели подразделения отдельного центра РЭБ Северного флота, которые были подняты по тревоге в Мурманской области. Маневры состоялись в рамках контрольной проверки, которая проходит в Вооруженных силах РФ.

"Подразделения РЭБ отработали мероприятия приведения в высшие степени боевой готовности, совершили 100-километровый марш на штатной технике по бездорожью, отработав элемент отражения нападения диверсионно-разведывательной группы условного противника. Прибыв в назначенный район, военнослужащие центра РЭБ развернули комплекс "Мурманск-БН" и обеспечили его охрану и оборону", - сообщил Северный флот.