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Российская газета

Напугал союзников: NI вспомнил о советском тяжелом танке ИС-3

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Источник изображения: Александр Кондратюк/РИА Новости

The National Interest назвал советский танк ИС-3 супероружием.

Журнал The National Interest опубликовал статью "Тяжелый танк ИС-3: российское супероружие, о котором вы никогда не слышали". По мнению автора Калеба Ларсона, он должен был стать самым мощным тяжелым танком Советского Союза: хорошо вооруженным и надежно защищенным.

Одной из отличительных особенностей ИС-3 был заостренный "щучий нос". Такое решение позволяло снизить вес и использовать меньшее количество брони, обеспечивая при этом эквивалентную защиту. Кроме того, у ИС-3 была очень приземистая круглая башня, которая придавала танку низкий профиль, что делало его менее удобной целью для противника.

Однако одним из недостатков довольно танка являлся тот факт, что пушка не могла опускаться вниз так сильно, как у других машин. Это вызвало бы неудобство, если бы ИС-3, к примеру, занял позицию на гребне холма. Но этот риск посчитали приемлемым, поскольку его использовался бы в основном на равнинной местности в качестве наступательного оружия.

Помимо мощной брони, ИС-3 был оснащен огромной 122-мм пушкой. Наступательные возможности ИС-3 были очень серьезными.

Хотя Советский Союз разработал ИС-3 до окончания Второй мировой войны, он поступил на вооружение после завершения боевых действий весной 1945 года. Однако он поучаствовал в других военных конфликтах, поскольку Советский Союз экспортировал тяжелый танк странам-союзникам, а также на Ближний Восток. Несколько модифицированных ИС-3 служили в египетской армии во время Шестидневной войны против Израиля. К великому ужасу израильтян, ИС-3 могли выдержать попадания 90-мм бронебойных снарядов танков M48 Patton и других противотанковых средств.

Но было у танка и слабое место - дизельный двигатель мощностью около 600 лошадиных сил. Он подходил для более легких танков, таких как Т-34, но ИС-3 весил примерно на 20 тонн больше. Это сказывалось на скорости и дальности езды.

ИС-3 немного напугал союзников, когда дебютировал во время парада в Берлине 7 сентября 1945 года. Его появление стимулировало появление множества западных проектов по созданию тяжелых танков. Некоторые из них, например американский тяжелый танк M103, оказались менее полезными, чем предполагалось, и страдали от недостаточной мощности двигателей, как и ИС-3.

В целом ИС-3 оказался не таким удачным, как задумывали его советские конструкторы. Кроме того, со временем от концепции тяжелых танков решили отказаться в пользу универсальных, сочетающих высокую скорость и подвижность с хорошей броневой защитой и огневой мощью. И все же ИС-3 был грозным танком.


Олег Корякин

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Страны
Германия
Египет
Израиль
Россия
США
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