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ТАСС

ZALA представила первый российский квадрокоптер, неуязвимый для средств РЭБ

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БЛА ZALA 421-24
БЛА ZALA 421-24.
Источник изображения: Сергей Карпухин/ТАСС

В пресс-службе "Калашникова" заявили, что аппарат трудно обнаружить в воздухе благодаря его малой акустической и визуальной заметности

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Компания ZALA Aero (входит в группу компаний "Калашников" госкорпорации "Ростех") разработала первый российский беспилотный летательный аппарат (БЛА) типа "квадрокоптер" ZALA 421-24, неуязвимый для средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Об этом ТАСС в ходе презентации нового БЛА сообщил руководитель направления специальных проектов ZALA Aero Никита Хамитов.

"Мы на этом коптере сделали решение, которое позволяет производить полет в полном режиме радиомолчания. Мы даем ему точку на карте, полностью отключаем канал связи и GPS и отправляем в координату. Бортовой компьютер формирует облако точек на земле и уже относительно земли производит полет. Он может вернуться из абсолютно любой очки полета, если нам заглушили связь или GPS", - проинформировал Хамитов.

По его словам, время полета нового квадрокоптера составляет порядка 40 минут, а дальность - около 5 км. ZALA 421-24 может оснащаться видеокамерой и тепловизионным устройством.

Как в свою очередь сообщили в пресс-службе "Калашникова", аппарат трудно обнаружить в воздухе благодаря его малой акустической и визуальной заметности. "Управление аппаратом осуществляется с помощью ручного контроллера и допускает работу из подвижного транспортного средства. Простота эксплуатации беспилотника позволяет использовать комплекс одним человеком", - проинформировали в пресс-службе.

Компания ZALA Aero - один из ведущих российских разработчиков и производителей беспилотных воздушных систем и мобильных комплексов. С января 2015 года компания входит в группу компаний "Калашников".

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Страны
Россия
Продукция
ZALA-421
Компании
Беспилотные системы
Ростех
Проекты
GPS
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ИТ
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