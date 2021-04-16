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ТАСС

В России разработали первый в мире легкий беспилотник с гибридным двигателем

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БПЛА ZALA 421-16E5G
БПЛА ZALA 421-16E5G.
Источник изображения: © Дмитрий Федюшко/ТАСС

БПЛА позиционируется как разведывательный аппарат

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Первый в мире легкий беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолетного типа ZALA 421-16E5G, оснащенный гибридной силовой установкой с электромотором и двигателем внутреннего сгорания (ДВС), разработан российской компанией ZALA Aero (входит в состав Группы компаний "Калашников" госкорпорации "Ростех"). Об этом сообщил ТАСС руководитель направления специальных проектов ZALA Aero Никита Хамитов в ходе презентации нового БПЛА.

"Мы первыми в мире в данном классе беспилотников совместили ДВС и электродвигатель. Компания сделала последовательный гибрид - во время полета ДВС является не основным толкающим двигателем, а питает генератор и буферный аккумулятор. Это в свою очередь дает электропитание всем бортовым узлам и агрегатам, в том числе электродвигателю", - проинформировал Хамитов.

По его словам, применение гибридной силовой установки существенно увеличивает продолжительность полета беспилотника по сравнению с аналогами. "Благодаря такой схеме мы получили время полета более 16 часов, также предоставили возможность работать над объектом интереса в полностью бесшумном режиме", - отметил Хамитов.

По его словам, серийное производство БПЛА уже началось. "Уже есть заказчик. Серийное производство уже запущено", - проинформировал Хамитов, добавив, что производственные мощности ZALA Aero позволяют производить в общей сложности до 300 различных беспилотников в год.

ZALA 421-16E5G является первым в мире БПЛА самолетного типа и безаэродромного базирования, оснащенным гибридной силовой установкой в составе электромотора и двигателя внутреннего сгорания. Беспилотник позиционируется как разведывательный аппарат. "Полезная нагрузка позволяет применять системы целеуказания, ретрансляции связи, мониторинга сотовых сетей 2G, 3G, 4G. Он может провести радиотехническую разведку в районе и определить сотовые телефоны и их местонахождение, а также ретранслировать связь на несколько десятков километров", - добавил Хамитов.

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Россия
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