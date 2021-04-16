Назван срок передачи подводного крейсера «Князь Олег» ВМФ России

Стратегическая атомная подводная лодка проекта 955А класса «Борей-А» «Князь Олег» будет готова к передаче ВМФ России в октябре, рассказал 15 апреля в интервью «РИА Новости» генеральный директор Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов.

Подлодка станет пятой в данном проекте в боевом составе ВМФ РФ.

При их строительстве субмарин класса «Борей-А» были применены новые достижения в создании корабельных радиоэлектронных средств, снижения шумности. Основным вооружением этих подлодок стал комплекс «Булава».

Длина АПЛ — 170 метров, ширина -—13,5 метра, она погружается на глубину 450 метров. Строительство ведет оборонная судоверфь «Севмаш».

Как сообщалось в феврале, две серийные дизель-электрические подводные лодки четвертого поколения проекта 677 «Лада» — «Кронштадт» и «Великие Луки» — ВМФ России получит в 2022 году. Первую подводную лодку проекта «Лада» спустили на воду в 2004 году. Субмарина завершила испытания и поступила в опытную эксплуатацию в 2010 году.