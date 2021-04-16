США передадут Польше 5 самолетов ВТА C-130H "Геркулес"

ЦАМТО, 15 апреля. МНО Польши подписало с правительством США соглашение о поставке в рамках программы "Избыточное военное имущество" (EDA) пяти самолетов ВТА C-130H "Геркулес" из состава ВВС США.

Об этом сообщил 14 апреля министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак на своей странице в Twitter.

Самолеты поступят на вооружение подразделений, размещенных на 33-й базе транспортной авиации (Повидз) и расширят возможности Вооруженных сил Польши по транспортировке грузов. Планируется, что первый C-130H будет передан до конца 2021 года. Поставка всех самолетов должна быть завершена к середине 2024 года,

Военное имущество в рамках программы EDA обычно передается бесплатно, однако получатель берет на себя расходы по его ремонту и доставке.

Как уточнил Инспекторат вооружений МНО Польши, соглашение о поставке было подписано 12 апреля. МНО Польши примет на себя расходы по расконсервации, подготовке к отправке и доставке самолетов в сумме 14,3 млн. долл.

Согласно базе данных программы EDA, Министерство обороны США направило предложение о передаче Польше пяти самолетов C-130H в марте 2019 года. Их остаточная стоимость оценивается в 60 млн. долл. МНО Польши направило в США запрос о предложениях на поставку "Геркулес" в сентябре 2019 года.

В течение последующего периода были проведены переговоры об условиях поставки, главным спорным элементом которых стало место проведения капитального ремонта самолетов. Польская сторона настаивала, чтобы работы по ремонту C-130H выполнялись на предприятии Wojskowe Zaklady Lotnicze №2 (Быдгощ), которое получило необходимые компетенции и сертификаты при ремонте самолетов C-130E. В итоге было решено, что работы по ремонту, обслуживанию и дооснащению самолетов "Геркулес" будут проводиться в Польше.

В настоящее время в распоряжении 309-й группы хранения и восстановления авиационной техники ВВС США (AMARG, а/б "Дэвис-Монтан" шт.Аризона) находится около 60 самолетов C-130H. Самый старый из них был выпущен в 1974 году, а самый "свежий" – в 1993 году. Передаваемые ВВС Польши самолеты C-130H были произведены в 1985 году и сняты с вооружения ВВС США в 2017 году.

В настоящее время ВВС Польши эксплуатируют пять самолетов C-130E "Геркулес", также полученных из состава ВВС США в течение 2009-2012 гг. Предположительно, C-130H не заменят эти самолеты, а будут эксплуатироваться совместно с ними.