Взгляд «Гардиан» на НАТО и Украину: время солидарности (The Guardian, Великобритания)

Чем глубже разногласия внутри НАТО, тем больше возможностей видит Владимир Путин для своих маневров, направленных на «создание проблем». Издание настаивает: отправной точкой для демократических стран по обе стороны Атлантики должна стать бескомпромиссная солидарность с Украиной.

Стягивание российских войск является проверкой решимости Запада, и Украина достаточно пострадала от территориальной агрессии со стороны соседней страны

Мотивы сосредоточения Россией войск на границе с Украиной неясны, но дело в отсутствии прозрачности. Внешняя политика Владимира Путина направлена на то, чтобы бросить вызов международным наблюдателям и поставить их в тупик. Простые россияне ничего не выиграют от того, что Кремль отправит десятки тысяч солдат плюс танки и артиллерию, чтобы напугать соседнее государство, точно так же, как они не видели никакой материальной выгоды в аннексии Крыма в 2014 году. Наоборот, они пострадали от последовавших за этим международных санкций.

Но военные авантюры Путина позволяют ему изображать из себя жесткого правителя, бросающего вызов Западу. Захват территории, которая когда-то принадлежала Советскому Союзу, был главным элементом кампании по возрождению национальной гордости после потери статуса сверхдержавы. Эта повестка дня жизненно важна для президента, который мало что может предложить своему народу. Повсеместная коррупция и агрессивный авторитаризм привели к стагнации экономики. Из-за отсутствия плана превращения России в страну, конкурентоспособную в гражданских сферах, Кремль прибегает к таким методам, как демонстрация военной силы, кибершпионаж и геополитические интриги, чтобы доказать, что его нельзя игнорировать.

Такое развитие событий создает непосредственную угрозу суверенитету Украины и серьезную проблему ее союзникам. В среду министр иностранных дел Доминик Рааб (Dominic Raab) встретился со своими американскими, французскими и немецкими коллегами, чтобы обсудить обостряющуюся ситуацию. Теоретически НАТО поддерживает Киев. По словам генерального секретаря альянса Йенса Столтенберга (Jens Stoltenberg), эта поддержка "непоколебима". Госсекретарь США Энтони Блинкен (Antony Blinken) назвал поведение России "очень провокационным".

За тем, как реагирует босс Блинкена в Белом доме, внимательно следит главный кремлевский провокатор. Стремление раскусить Джо Байдена, понять, чего он стоит, не является единственной причиной бряцания оружием перед Украиной, но это существенный фактор. Если США дрогнут, это будет воспринято Путиным как разрешение на расширение того, что он считает своей "сферой влияния" в Европе - возможно, с применением силы. Украинские вооруженные силы лучше обучены и оснащены, чем в 2014 году, благодаря помощи НАТО (и вооружениям из США), но эта повышенная боеготовность и расширенный потенциал могут и не остановить Россию. Более существенным сдерживающим фактором может стать боязнь негативной реакции в России, которая появится, как только начнут расти потери.

К счастью, события не зашли так далеко, но то, что такой поворот возможен, должно стать причиной того, что зарождающийся кризис привлечет больше внимания в европейских странах. Лондон в отношениях с Россией настроен воинственно (особенно после отравления Скрипаля), но Париж и Берлин, как правило, более осторожны в противостоянии Кремлю. Здесь затрагиваются коммерческие и стратегические вопросы, не последним из которых является строительство трубопровода для транспортировки российского газа в Германию. Европейский союз не слишком способен координировать внешнюю политику. В вопросах своей безопасности континент полагается на Америку, испытывая терпение Вашингтона. Дональд Трамп на этот счет вел себя грубо и враждебно, но его недовольство не было исключительным.

Чем глубже разногласия внутри НАТО, тем больше возможностей видит Владимир Путин для своих маневров, направленных на создание проблем. И это ставит под угрозу Украину и стабильность в Восточной Европе. Нет простого способа справиться с Россией, когда ее внешняя политика обусловлена параноидальным национализмом и циничными попытками добиться расположения внутренней аудитории посредством разжигания международного конфликта. Но отправной точкой для демократических стран по обе стороны Атлантики должна стать бескомпромиссная солидарность с суверенным государством, которое уже пострадало от территориальной агрессии Кремля и которому он вновь угрожает.

Редакционная статья