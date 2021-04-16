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Российская газета

На юге России впервые применили "непроницаемый купол" защиты от дронов

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Источник изображения: пресс-служба ЮВО

Специалисты по радиоэлектронной борьбе 49-й армии Южного военного округа впервые применили новейший комплекс "Поле-21" в системе разведывательно-ударного контура. Непроницаемый купол помех позволяет контролировать воздушное пространство в радиусе более 50 километров.

Как сообщает пресс-служба ЮВО, в мероприятиях боевой подготовки приняли участие около 1,5 тысячи военнослужащих и порядка 200 единиц боевой техники. В ходе учений отрабатывались вопросы противодействия рою разведывательных и ударных беспилотников.

Комплекс "Поле-21" представляет собой унифицированные модули радиопомех "пространственно распределенной системы прикрытия". На одном посту радиопомех может располагаться от одного до трёх модулей, энергетический потенциал каждого из которых варьируется в диапазоне от 300 до 1000 Вт. Мощность, которую потребляет аппаратура управления постами радиопомех, разработчик оценивает в 600 Вт.

В итоге "непроницаемый купол" подавляет аппаратуру сигналы, которые идут по различным спутниковым каналам - GPS (США), Beidou (Китай) и Galileo (Евросоюз). Таким образом помимо беспилотников, комплекс РЭБ способен бороться с крылатыми ракетами и авиационными бомбами.

На учениях также применялись автоматизированная станция помех Р-934БМВ и комплекс РЭБ "Силок-01".


Николай Грищенко

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