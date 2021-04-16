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Известия.ru

Россия начнет разрабатывать систему жизнеобеспечения лунной базы

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Источник изображения: Фото: TASS/dpa/picture-alliance

В России начнется разработка систем обеспечения водой лунной базы и межпланетной космической станции. Об этом говорится в решении научного совета Научно-исследовательского и конструкторского института химического машиностроения (НИИхиммаш), копия которого имеется у «РИА Новости».

По решению научного совета, в период с 2022 по 2025 годы НИИхиммаш планирует заняться созданием систем водообеспечения перспективных объектов лунной программы — орбитальной станции, посадочного комплекса и лунной базы, а также межпланетной космической станции. Работы должны закончиться созданием макетов оборудования.

В конце апреля на расширенном научно-техническом совете с привлечением заказчиков из ракетно-космической отрасли и соисполнителей из других научных институтов будет принято окончательное решение по этим вопросам.

НИИхиммаш специализируется на создании замкнутых систем жизнеобеспечения для космической техники. Сейчас на российском сегменте МКС работают ряд их разработок: система приема и консервации урины СПК-УМ, система регенерации воды из конденсата атмосферной влаги СРВ-К2М, система электролизного получения кислорода «Электрон-ВМ», система регенерации воды из урины СРВ-У-РС, система очистки от вредных микропримесей СОА-МП.

9 марта Россия и Китай подписали два соглашения о сотрудничестве в области исследования Луны. Подписание проходило в Санкт-Петербурге в рамках 24-й встречи глав правительств двух стран. В рамках проекта РФ и Китай совместно разработают дорожную карту создания станции на Луне.

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