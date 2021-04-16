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Известия.ru

Украина построит минимум два патронных завода

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Источник изображения: Фото: ТАСС/Артем Коротаев

Украинские власти намерены построить в стране по меньшей мере два патронных завода, рассказал 14 апреля советник делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович.

«Есть [в планах] строительство по меньшей мере двух заводов. Потому что одним мы не обойдемся. Один — это очень уязвимо, надо дублировать», — отметил он в эфире телеканала «Украина 24».

По словам Арестовича, на создание обоих предприятий уйдет от двух до трех лет.

Как пишет «РИА Новости», в настоящее время на Украине нет производящих патроны заводов. Раньше этим занимался Луганский патронный завод, однако в 2014 году он перешел под контроль самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР).

В июне 2020 года стало известно, что у новейших украинских самоходных минометов «Барс-8ММК», произведенных концерном «Укроборонпром», оказались небоеспособными. Минобороны страны отказалось принять партию орудий.

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  • В новости упоминаются
Страны
Украина
Компании
Укроборонпром
Проекты
2020-й год
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