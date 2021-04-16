Как устроить ад на земле: ракета "Смерча" несет более 600 боевых элементов

Источник изображения: Фото: "Вестник Мордовии"

Эффективным оружием против легкобронированной техники и живой силы противника являются реактивные снаряды системы залпового огня "Смерч" 9М55К5 и 9М531. Разница между ними - в дальности полета. Первый может бить на 70 км, а второй уже на 90 км.

Каждый из них снаряжен шестью сотнями кумулятивно-осколочных боевых элементов.

По открытым источникам, каждая такая "бомбочка" весит 0, 24 кг. Она имеет длину не более 128 мм, диаметр 43 мм и может пробивать 120-160 мм брони.

Источник изображения: Фото: "Вестник Мордовии"

Получается, что только одна реактивная установка способна обрушить на врага более семи тысяч таких средств поражения и устроить настоящий ад совершающему марш или находящемуся на позициях механизированному подразделению противника.

Как мы уже отмечали, сейчас в распоряжении российских реактивщиков имеются современные беспилотные средства разведки и обнаружения, позволяющие эффективно применять "Смерчи" и их модификации в любое время суток.

Лев Романов