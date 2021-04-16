Войти
Вестник Мордовии

Как устроить ад на земле: ракета "Смерча" несет более 600 боевых элементов

312
0
0

Источник изображения: Фото: "Вестник Мордовии"

Эффективным оружием против легкобронированной техники и живой силы противника являются реактивные снаряды системы залпового огня "Смерч" 9М55К5 и 9М531. Разница между ними - в дальности полета. Первый может бить на 70 км, а второй уже на 90 км.

Каждый из них снаряжен шестью сотнями кумулятивно-осколочных боевых элементов.

По открытым источникам, каждая такая "бомбочка" весит 0, 24 кг. Она имеет длину не более 128 мм, диаметр 43 мм и может пробивать 120-160 мм брони.

Источник изображения: Фото: "Вестник Мордовии"

Получается, что только одна реактивная установка способна обрушить на врага более семи тысяч таких средств поражения и устроить настоящий ад совершающему марш или находящемуся на позициях механизированному подразделению противника.

Как мы уже отмечали, сейчас в распоряжении российских реактивщиков имеются современные беспилотные средства разведки и обнаружения, позволяющие эффективно применять "Смерчи" и их модификации в любое время суток.

Лев Романов

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
9А52-2 Смерч
Похожие новости
11.12.2019
Ударная мощь интеллекта
10.04.2019
Эксперт усомнился в возможностях новой украинской ракеты
16.05.2018
Война куполов и панцирей
12.02.2014
Ставка на совместное и лицензионное производство
02.07.2012
Индия займется производством боеприпасов для реактивных систем "Смерч
22.04.2008
Россия представит в Малайзии вертолеты семейства "Миль" и "Камов"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 16.04 07:00
  • 7
Дроны могут стать системой ПВО
  • 16.04 06:09
  • 131
Прислали СУшки: модернизированный бомбардировщик поступил в войска
  • 16.04 05:42
  • 114
Министерство обороны России получило новую партию танков Т-90М
  • 16.04 05:15
  • 14
Южная Корея представила собственный истребитель KF-21
  • 16.04 04:33
  • 3
Выход самолета МС-21 на рынок задерживается из-за санкций - вице-премьер Борисов
  • 16.04 04:30
  • 1
Шойгу сообщил о завершении основных преобразований в армии
  • 16.04 04:30
  • 1
АО «Рособоронэкспорт» в Рыбинске
  • 16.04 04:29
  • 1
Российские военные перебросили подразделения 58-й армии на учения в Крым
  • 15.04 23:52
  • 1
Развитие технологий искусственного интеллекта в России должно базироваться только на отечественных разработках
  • 15.04 23:42
  • 2
Забытый проект: NI вспомнил о советском стелс-бомбардировщике Т-60С
  • 15.04 13:08
  • 15
Круче "Джавелина": одна российская ракета может сжечь 5 украинских танков
  • 15.04 13:01
  • 1
«Королева Елизавета» приведена в боевую готовность
  • 15.04 12:43
  • 1
Китайский комплекс активной защиты танка серии GL
  • 15.04 10:15
  • 41
Гендиректор "КосмоКурса": Россия не нуждается в собственных Илонах Масках - Свободная Пресса
  • 15.04 09:00
  • 1
Володин назвал освоение космоса преимуществом российской экономики