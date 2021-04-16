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РИА Новости

Ростех разрабатывает легкую колесную РСЗО 80-милиметрового калибра

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Военнослужащий 150-й мотострелковой дивизии подготавливает боевую машину БМ-21 реактивной системы залпового огня "Град" к боевым стрельбам
Военнослужащий 150-й мотострелковой дивизии подготавливает боевую машину БМ-21 реактивной системы залпового огня "Град" к боевым стрельбам.
Источник изображения: © РИА Новости / Сергей Пивоваров

МОСКВА, 15 апр – РИА Новости. НПО "СПЛАВ" имени А.Н. Ганичева (входит в концерн "Техмаш", находящийся в контуре управления холдинга "Технодинамика" Ростеха) разрабатывает легкую реактивную систему залпового огня (РСЗО), которая будет ставиться на автомобиль и применять неуправляемые авиационные ракеты калибра 80 миллиметров, сообщил РИА Новости исполнительный директор АО "НПК "Техмаш" Александр Кочкин.

"Предполагаемый облик мини-РСЗО был презентован заинтересованным органам военного управления и в принципе был ими поддержан. Военные рекомендовали автомобильное базовое шасси, а также задачи, которые должно решать на поле боя такое мини-РСЗО. За основу создания данного образца вооружения приняли неуправляемые авиационные ракеты типа С-8", - сказал Кочкин.

Он отметил, что в настоящее время предприятиями концерна в инициативном порядке проводится научно-исследовательская работа, в ходе которой будет определен технический облик новой РСЗО, изготовлен и экспериментально испытан макет системы.

По словам исполнительного директора "Техмаша", "получение результатов испытаний и выработку предложений о целесообразности продолжения работ и форме их выполнения, источниках финансирования предполагается завершить в 2022 году".

НПО "СПЛАВ" является разработчиком и производителем всех российских реактивных систем залпового огня – таких зарекомендовавших себя РСЗО, как "Град", "Ураган" и "Смерч", а также новейших "Торнадо-С" и "Торнадо-Г". Минимальный калибр существующих отечественных РСЗО на данный момент – 122 миллиметра.

С-8 – советская и российская неуправляемая авиационная ракета калибра 80 миллиметров. Боеприпас предназначен для применения по наземным целям с вертолетов и самолетов. Ракеты имеют различные боевые части массой от 3 до 9 килограммов и могут уничтожать как живую силу противника, так и бронетехнику, и защищенные объекты.

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Россия
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Град РСЗО
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