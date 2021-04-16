Глава ОСК рассказал о проблемах с проектом эсминца "Лидер"

МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Проект строительства эсминца "Лидер" для Военно-морского флота России вряд ли будет реализован, заявил в интервью РИА Новости генеральный директор Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.

"В том виде, в котором его планировали раньше, он, скорее всего, реализован не будет, по крайней мере, не так быстро. Но здесь все зависит от решения заказчика – министерства обороны", - сказал он.

Изначально "Лидер" планировали заложить в 2017 году, однако строительство не начато до сих пор. Нет и технического проекта эсминца, бывший заместитель главкома ВМФ РФ по вооружению Виктор Бурсук заявлял, что документ должны были начать разрабатывать в 2019-2020 годах.

Адмирал Виктор Чирков в бытность главкомом ВМФ подчеркивал, что эсминец нового поколения должен иметь атомную энергетическую установку, его водоизмещение должно составлять порядка 14 тысяч тонн.

Позднее в ряде СМИ появилась информация о решении увеличить водоизмещение до 19 тысяч тонн. Говорилось о двух возможных версиях корабля: первая – водоизмещением 10-12 тысяч тонн с газотурбинной энергоустановкой и вторая – 18-19 тысяч тонн с атомной.

Сейчас в боевом составе ВМФ России находится один надводный корабль с атомной энергетической установкой - тяжелый атомный ракетный крейсер "Петр Великий".