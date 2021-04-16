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ТАСС

ВВС Бразилии высоко оценили летные качества Ми-35М

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Боевой вертолет Ми-35М (AH-2 Sabre) из состава 2-й эскадрильи &#39;Poti&#39; 8-й авиационной группы ВВС Бразилии. 2016 год
Боевой вертолет Ми-35М (AH-2 Sabre) из состава 2-й эскадрильи 'Poti' 8-й авиационной группы ВВС Бразилии. 2016 год.
Источник изображения: Рустам Богаудинов

Пресс-секретарь Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России Валерия Решетникова отметила, что сотрудничество стран в области военной вертолетной техники может продолжиться

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Военно-воздушные силы (ВВС) Бразилии высоко оценивают летные качества транспортно-боевых вертолетов Ми-35М, поставленных Россией. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Валерия Решетникова.

"Командование ВВС Бразилии и летный состав высоко оценивают боевые качества, надежность и неприхотливость Ми-35М в крайне сложных условиях амазонских тропиков", - проинформировала Решетникова.

По ее словам, сотрудничество России и Бразилии в области военной вертолетной техники может продолжиться. "Россия рассчитывает на взаимный интерес бразильских партнеров по вертолетной тематике и заинтересована в расширении взаимодействия", - добавила она.

В Бразилии создан центр капитального ремонта Ми-35М на мощностях компании IAS, подготовлены местные специалисты. "Вывод центра на полную мощность - самая важная задача на сегодняшний день. За организацию сотрудничества по этим вопросам с российской стороны отвечает АО "Вертолеты России" (входит в госкорпорацию "Ростех"), которое прилагает все возможные усилия для бесперебойного послепродажного обслуживания поставленной вертолетной техники", - добавила Решетникова.

На вооружении ВВС Бразилии состоит 12 вертолетов Ми-35М, получивших локальное обозначение AH-2 Sabre.

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