Войти
Интерфакс-АВН

Бывший премьер-министр Израиля советует Ирану "остыть"

234
0
0
Башня Азади, построенная на одноименной площади в Тегеране
Башня Азади, построенная на одноименной площади в Тегеране.
Источник изображения: © РИА Новости / Сергей Мамонтов

Вашингтон. 15 апреля. ИНТЕРФАКС - Бывший премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт заявил, что Ирану необходимо "остыть" после недавней операции на иранском ядерном объекте в Натанзе, предположительно, совершенном Израилем.

"Я не уверен, что это сделал Израиль, и я бы посоветовал иранцам остыть", - заявил Ольмерт в интервью радио WABC.

По его словам, угрозы Ирана Израиль не пугают.

"Но эта очень жестокая риторика, эти угрозы не нужны и никому не помогут", - отметил он.

Ольмерт добавил, что он уверен, что президент США Джо Байден будет помнить об интересах Израиля в условиях обострения напряженности между странами.

"У меня никогда не было никаких сомнений в его (Байдена) твердости, его решимости и его приверженности безопасности Государства Израиль", - сказал Ольмерт.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Израиль
Иран
США
Проекты
Ядерный щит
Похожие новости
10.12.2020
Как России восстановить позиции на мировом рынке оружия
19.06.2012
Иранский ядерный кризис: нынешние дилеммы и основы для будущих угроз
29.05.2012
США и Израиль вместе поработают над Ираном
12.05.2012
Из жизни посредников: ВТС Франции и Саудовской Аравии
09.04.2012
В противостоянии с Западом побеждает исламский дух
20.03.2012
Нетаньяху остался без поддержки спецслужб
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 16.04 07:00
  • 7
Дроны могут стать системой ПВО
  • 16.04 06:09
  • 131
Прислали СУшки: модернизированный бомбардировщик поступил в войска
  • 16.04 05:42
  • 114
Министерство обороны России получило новую партию танков Т-90М
  • 16.04 05:15
  • 14
Южная Корея представила собственный истребитель KF-21
  • 16.04 04:33
  • 3
Выход самолета МС-21 на рынок задерживается из-за санкций - вице-премьер Борисов
  • 16.04 04:30
  • 1
Шойгу сообщил о завершении основных преобразований в армии
  • 16.04 04:30
  • 1
АО «Рособоронэкспорт» в Рыбинске
  • 16.04 04:29
  • 1
Российские военные перебросили подразделения 58-й армии на учения в Крым
  • 15.04 23:52
  • 1
Развитие технологий искусственного интеллекта в России должно базироваться только на отечественных разработках
  • 15.04 23:42
  • 2
Забытый проект: NI вспомнил о советском стелс-бомбардировщике Т-60С
  • 15.04 13:08
  • 15
Круче "Джавелина": одна российская ракета может сжечь 5 украинских танков
  • 15.04 13:01
  • 1
«Королева Елизавета» приведена в боевую готовность
  • 15.04 12:43
  • 1
Китайский комплекс активной защиты танка серии GL
  • 15.04 10:15
  • 41
Гендиректор "КосмоКурса": Россия не нуждается в собственных Илонах Масках - Свободная Пресса
  • 15.04 09:00
  • 1
Володин назвал освоение космоса преимуществом российской экономики