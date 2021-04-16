"Вертолеты России" заключили контракты на ремонт вертолетов Ми-35М ВВС Бразилии

Как сообщило АО "Вертолеты России", оно проведет ремонт боевых вертолетов Ми-35М военно-воздушных сил Бразилии. Соответствующие контракты были подписаны Холдингом "Вертолеты России" (входит в Госкорпорацию Ростех) в ноябре - декабре 2020 года с бразильской Industria de Aviacao e Servisos (IAS) - уполномоченной компанией ВВС Бразилии. Согласно контрактам, холдинг "Вертолеты России" обеспечит поставку ремонтно-групповых комплектов для тех агрегатов, которые будут ремонтироваться в Бразилии, поставит ряд новых комплектующих, а также проведет ремонт части агрегатов на территории Российской Федерации. Кроме того, специалисты разработчика НЦВ "Миль и Камов" осуществят индивидуальное продление межремонтного ресурса для вертолетов Ми-35М.

Боевой вертолет Ми-35М (AH-2 Sabre) из состава 2-й эскадрильи 'Poti' 8-й авиационной группы ВВС Бразилии. 2016 год (с) Рустам Богаудинов

Ремонт вертолетов будет осуществлен на базе сервисного центра компании IAS, созданного в рамках офсетных обязательств российской стороны по контракту на поставку 12 вертолетов Ми-35М в Бразилию.

"Мы придаем особое значение этому проекту и полностью готовы к его реализации. Уверен, что наши бразильские партнеры смогут оперативно решить ряд технических вопросов для начала работ. В частности, мы ожидаем от IAS подписания пяти дополнительных соглашений, а также направления в наш адрес согласованных с ВВС Бразилии перечней агрегатов для замены или ремонта в России. Без этих документов мы не можем приступить к производству и укомплектованию имущества и агрегатов, необходимых для капитального ремонта", - подчеркнул генеральный директор холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский.

В 2018 году командир 8-й эскадрильи [авиационной группы] Второй воздушной армии ВВС Бразилии майор авиации Ромуло Амарал в интервью журналу "Вертолеты России" отметил высокую надежность российских вертолетов Ми-35М и их готовность к выполнению задач даже в сложных климатических условиях.

"Адаптация российских вертолетов к условиям Амазонии была проведена успешно, и несмотря на климатические отличия Бразилии и страны разработки, адаптация была минимальной. Вертолет показал себя по-настоящему надежным и заслуживающим доверия - это важнейшие характеристики летательного аппарата, созданного для ведения боевых действий. Амазонский регион позволяет винтокрылой машине максимально проявить свою универсальность, благодаря тому что ей не требуется подготовленная ВПП - она может садиться на любую твердую поверхность, в удаленных районах, при минимуме наземной инфраструктуры и независимо от метеоусловий, обеспечивая постоянное боевое прикрытие", - заявил Ромуло Амарал.

По его словам, при участии в крупных мероприятиях вертолет отрабатывал действия по обеспечению прикрытия важных объектов. Возможности вертолета подтвердились в ходе конференции "Рио+20", Кубка конфедераций (2013), чемпионата мира по футболу (2014), Олимпийских игр (2016) и операции "Остиум" (Operação Ostium; 2017).

Cо стороны bmpd напомним, что Бразилия заключила контракт стоимостью около 150 млн долл с ФГУП "Рособоронэкспорт" на закупку 12 боевых вертолетов Ми-35М (в конфигурации "изделие 658") 23 ноября 2008 года. Первые три вертолета (бортовые номера 8951, 8952 и 8953) постройки ОАО "Роствертол" (Ростов-на-Дону) были поставлены в Бразилию 16 декабря 2009 года, а следующие три (бортовые номера 8954, 8955 и 8956) - в июле 2010 года. Однако в апреле 2011 года ВВС Бразилии отложили получение следующих шести вертолетов Ми-35М по техническим и финансовым причинам. В результате третья партия из трех машин (бортовые номера 8957, 8958 и 8959) была доставлена в Бразилию только в августе 2012 года, а последняя четвертая (бортовые номера 8960, 8961 и 8962) была доставлена только 26 ноября 2014 года (сами вертолеты были изготовлены "Роствертолом" еще в 2012 году).

В ВВС Бразилии вертолеты Ми-35М имеют обозначение АН-2 Sabre и входят в состав 2-й эскадрильи 'Poti' 8-й авиационной группы (2º Esquadrão do 8º Grupo de Aviação - 2º/8º GAv), базирующейся в Порто-Вельо на западе страны. Ранее сообщалось, что с 2020 года в летном состоянии в Бразилии находятся только два вертолета из 12.