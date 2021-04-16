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Российская газета

Инспекторы из России посетят военный объект в Германии

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Сергей Рыжков
Сергей Рыжков.
Источник изображения: stat.mil.ru

Российские инспекторы посетят 15 апреля военный объект на территории Германии для проверки развернутых там сил и средств. Об этом сообщил начальник Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков.

По его словам, мероприятие проходит в соответствии с Венским документом 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности. Отмечается, что цель визита - проверка информации о военных силах и планах развертывания основных систем вооружения и военной техники, пишет РИА Новости.

Рыжков уточнил, что инспекторы посетят военный объект в месте его обычного расположения мирного времени. Также российская сторона получит информацию от командования по поводу личного состава, вооружения и техники.

Венский документ предусматривает широкий обмен информацией о военных силах, оборонном планировании и военных бюджетах.

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Страны
Германия
Россия
Проекты
Ядерный щит
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