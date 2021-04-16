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ТАСС

Ростех начал продвижение российской десантируемой бронетехники на мировом рынке

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Боевая машина десанта — 4 модернизированная (БМД-4М)
Боевая машина десанта — 4 модернизированная (БМД-4М).
Источник изображения: © Фото : Николай Донюшкин

Как отметили в НПО "Высокоточные комплексы", рынок такой бронетехники является специфическим ввиду характеристик данного класса машин

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. "Рособоронэкспорт" и НПО "Высокоточные комплексы" (обе компании входят в ГК "Ростех") начали продвижение на мировом рынке вооружений российской бронетехники для воздушно-десантных подразделений - боевой десантной машины БМД-4М и бронетранспортера БТР-МДМ. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе НПО "Высокоточные комплексы".

"По БМД-4М и БТР-МДМ ПАО "Курганский машиностроительный завод" (входит в "Высокоточные комплексы") уже оформило соответствующий рекламный паспорт. Продвижением машин совместно с "Рособоронэкспортом" мы уже занимаемся", - проинформировали в пресс-службе.

Как добавили в "Высокоточных комплексах", рынок авиадесантируемой бронетехники является специфическим ввиду характеристик данного класса машин. "Эти машины представляют большой интерес для стран, имеющих в составе своих вооруженных сил воздушно-десантные войска. Кроме того, БМД-4М и БТР-МДМ найдут применение у специальных армейских и полицейских подразделений в различных регионах мира", - отметили в холдинге.

Гусеничная БМД-4М является модернизированной версией БМД-4 с новым корпусом, двигателем, ходовой частью. Оснащается боевым модулем "Бахча-У" с пушками калибра 100 мм и 30 мм, а также пулеметом. Десантируемый бронетранспортер БТР-МДМ "Ракушка" создан на базе БМД-4М и предназначен для замены в войсках БТР-Д, принятого на вооружение в 1970-е годы.

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Россия
Продукция
БМД-3
БМД-4
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Компании
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Курганмашзавод
Ростех
РОЭ
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