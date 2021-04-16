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Интерфакс-АВН

Генсек НАТО заявил, что гарантии успеха мирного процесса в Афганистане нет

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Транспортный вертолет Boeing СН-47D Chinook из состава 113-го полка армейской авиации национальной гвардии штата Невада высаживает военнослужащих Афганской национальной армии в ходе операции на юге Афганистана, 04.12.2005
Транспортный вертолет Boeing СН-47D Chinook из состава 113-го полка армейской авиации национальной гвардии штата Невада высаживает военнослужащих Афганской национальной армии в ходе операции на юге Афганистана, 04.12.2005.
Источник изображения: www.chinook-helicopter.com

Столтенберг считает, что мир в Афганистане могут обеспечить только сами афганцы

Брюссель. 15 апреля. ИНТЕРФАКС - Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг признал, что мирному процессу в Афганистане успех не гарантирован.

"В наших дискуссиях с Афганистаном присутствует поддержка мирного процесса. Это хрупкий, трудный процесс. Нет никакой гарантии, что он придет к успеху. Но это то, на что союзники по НАТО будут обращать особое внимание", - сказал глава Североатлантического альянса на пресс-конференции вечером в среду в Брюсселе после видеосовещания министров иностранных дел и обороны стран организации, на котором было объявлено о выводе войск из Афганистана вслед за США.

Столтенберг заявил, что страны НАТО приветствуют предстоящую конференцию по Афганистану в Стамбуле. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу проинформировал союзников о подготовке этой конференции.

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  • В новости упоминаются
Страны
Афганистан
США
Турция
Проекты
NATO
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