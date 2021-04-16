Генсек НАТО заявил, что гарантии успеха мирного процесса в Афганистане нет

Столтенберг считает, что мир в Афганистане могут обеспечить только сами афганцы

Брюссель. 15 апреля. ИНТЕРФАКС - Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг признал, что мирному процессу в Афганистане успех не гарантирован.

"В наших дискуссиях с Афганистаном присутствует поддержка мирного процесса. Это хрупкий, трудный процесс. Нет никакой гарантии, что он придет к успеху. Но это то, на что союзники по НАТО будут обращать особое внимание", - сказал глава Североатлантического альянса на пресс-конференции вечером в среду в Брюсселе после видеосовещания министров иностранных дел и обороны стран организации, на котором было объявлено о выводе войск из Афганистана вслед за США.

Столтенберг заявил, что страны НАТО приветствуют предстоящую конференцию по Афганистану в Стамбуле. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу проинформировал союзников о подготовке этой конференции.