Войти
Известия.ru

Дальневосточная авиакомпания получит первый Superjet 100 в 2021 году

261
0
0
Источник изображения: Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

В 2021 году в парк дальневосточной авиакомпании будет поставлен первый российский региональный самолет Superjet 100. Об этом рассказал журналистам глава «Государственной транспортной лизинговой компании» (ГТЛК; права акционера осуществляет Минтранс) Евгений Дитрих.

«В 2021 году передадим «Авроре» первый SSJ-100, сейчас ведем переговоры по условиям сделки», — сказал он, не уточнив, будет это новый самолет или ранее эксплуатирующийся другой авиакомпанией.

По словам топ-менеджера, дальневосточной авиакомпании в 2021–2025 годах намечена поставка 45 воздушных судов российского производства.

«В их числе восемь SSJ-100, 19 новых Ил-114-300, три из которых сегодня уже зафрахтованы ГТЛК, L-410 и новый малый девятиместный самолет «Байкал», который сейчас активно продвигает Минпромторг», — пояснил Евгений Дитрих.

Как рассказал замглавы ГТЛК по авиационному транспорту Антон Королёв, поставки восьми SSJ-100 будут распланированы по одному-трем самолетам в год, три Ил-114-300 планируется поставить в 2023 году, по восемь — в 2024 и 2025 годах.

При этом глава ГТЛК подчеркнул, что компания не планирует увеличивать портфель SSJ-100.

«Мы в большей степени нацелены сейчас на продвижение новых типов отечественных воздушных судов. Мне кажется, для компании будет более перспективным сосредоточиться на 68-кресельном, 19-кресельном и девятикресельном самолетах. Именно эти модели, на мой взгляд, будут наиболее востребованы в сегменте региональных перевозок», — сказал Евгений Дитрих.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
L-410
Ил-114
Ил-114-300
СуперДжет-100
Компании
Минпромторг РФ
Похожие новости
16.04.2021
ГТЛК до 2025г поставит 45 российских самолетов дальневосточной "Авроре"
16.02.2021
Штурвал на себя: кто построит самолеты для Дальнего Востока
04.01.2021
Гражданская авиация заждалась новый «кукурузник»
12.12.2018
Что предлагает отечественная промышленность региональной авиации
14.03.2017
Безоткатная модель
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 16.04 07:00
  • 7
Дроны могут стать системой ПВО
  • 16.04 06:09
  • 131
Прислали СУшки: модернизированный бомбардировщик поступил в войска
  • 16.04 05:42
  • 114
Министерство обороны России получило новую партию танков Т-90М
  • 16.04 05:15
  • 14
Южная Корея представила собственный истребитель KF-21
  • 16.04 04:33
  • 3
Выход самолета МС-21 на рынок задерживается из-за санкций - вице-премьер Борисов
  • 16.04 04:30
  • 1
Шойгу сообщил о завершении основных преобразований в армии
  • 16.04 04:30
  • 1
АО «Рособоронэкспорт» в Рыбинске
  • 16.04 04:29
  • 1
Российские военные перебросили подразделения 58-й армии на учения в Крым
  • 15.04 23:52
  • 1
Развитие технологий искусственного интеллекта в России должно базироваться только на отечественных разработках
  • 15.04 23:42
  • 2
Забытый проект: NI вспомнил о советском стелс-бомбардировщике Т-60С
  • 15.04 13:08
  • 15
Круче "Джавелина": одна российская ракета может сжечь 5 украинских танков
  • 15.04 13:01
  • 1
«Королева Елизавета» приведена в боевую готовность
  • 15.04 12:43
  • 1
Китайский комплекс активной защиты танка серии GL
  • 15.04 10:15
  • 41
Гендиректор "КосмоКурса": Россия не нуждается в собственных Илонах Масках - Свободная Пресса
  • 15.04 09:00
  • 1
Володин назвал освоение космоса преимуществом российской экономики