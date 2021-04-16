Дальневосточная авиакомпания получит первый Superjet 100 в 2021 году

В 2021 году в парк дальневосточной авиакомпании будет поставлен первый российский региональный самолет Superjet 100. Об этом рассказал журналистам глава «Государственной транспортной лизинговой компании» (ГТЛК; права акционера осуществляет Минтранс) Евгений Дитрих.

«В 2021 году передадим «Авроре» первый SSJ-100, сейчас ведем переговоры по условиям сделки», — сказал он, не уточнив, будет это новый самолет или ранее эксплуатирующийся другой авиакомпанией.

По словам топ-менеджера, дальневосточной авиакомпании в 2021–2025 годах намечена поставка 45 воздушных судов российского производства.

«В их числе восемь SSJ-100, 19 новых Ил-114-300, три из которых сегодня уже зафрахтованы ГТЛК, L-410 и новый малый девятиместный самолет «Байкал», который сейчас активно продвигает Минпромторг», — пояснил Евгений Дитрих.

Как рассказал замглавы ГТЛК по авиационному транспорту Антон Королёв, поставки восьми SSJ-100 будут распланированы по одному-трем самолетам в год, три Ил-114-300 планируется поставить в 2023 году, по восемь — в 2024 и 2025 годах.

При этом глава ГТЛК подчеркнул, что компания не планирует увеличивать портфель SSJ-100.

«Мы в большей степени нацелены сейчас на продвижение новых типов отечественных воздушных судов. Мне кажется, для компании будет более перспективным сосредоточиться на 68-кресельном, 19-кресельном и девятикресельном самолетах. Именно эти модели, на мой взгляд, будут наиболее востребованы в сегменте региональных перевозок», — сказал Евгений Дитрих.