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Интерфакс-АВН

В России началась отправка призывников в войска

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Призывники
Призывники.
Источник изображения: © Сергей Мальгавко/ТАСС

Москва. 15 апреля. ИНТЕРФАКС - Отправка новобранцев в войска началась в четверг в России в рамках весенней призывной кампании.

"С 15 апреля начнется отправка призывников со сборных пунктов субъектов РФ в соединения и воинские части Вооруженных сил РФ в ходе весеннего 2021 года призыва граждан на военную службу", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

С 15 апреля в Генштабе организована работа "прямой телефонной линии" (8(495) 498-96-96, 498-96-97, 498-96-98). По этим телефонам родителей и призывников могут проконсультировать по вопросам призыва.

По словам военных, при отправке со сборного пункта новобранцев обеспечивают медицинскими масками и дезинфицирующими средствами на весь путь следования. Каждый новобранец в обязательном порядке будет протестирован на коронавирус.

Перед отправкой к месту службы все призывники переодеваются в военную форму одежды: для ВМФ - черного цвета, для ВКС и ВДВ - синего, для Сухопутных войск и остальных родов войск - защитного цвета.

По данным Минобороны РФ, в удаленные гарнизоны отправка призывников будет осуществляться самолетами военно-транспортной и гражданской авиации. Также будут организованы железнодорожные перевозки команд воинскими эшелонами и отдельными пассажирскими вагонами в составе графиков пассажирских поездов.

Согласно указу президента РФ, на срочную службу призывают 134 тыс. 650 граждан. Призыв будет осуществлён с 1 апреля по 15 июля.

Призывная кампания пройдет при соблюдении санитарных мер, новобранцы смогут пройти вакцинацию от коронавируса, заявили ранее в российском Генштабе.

В ноябре 2017 года президент РФ своим указом установил численность российских Вооруженных сил - 1 млн 902 тыс. 758 человек. 1 млн 13 тыс. 628 из них являются военнослужащими, остальные - гражданский персонал.

В Минобороны РФ заявляли, что полностью отказываться от призыва на срочную службу в армию не планируется.

В прошлом декабре заместитель министра обороны РФ Николай Панков сказал, что число контрактников в российской армии планируется увеличить почти до 500 тыс. "Наша конечная цель - укомплектование профессиональными кадрами около 500 тыс. воинских должностей солдат, сержантов и прапорщиков", - сказал тогда Панков.

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