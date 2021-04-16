В США осознают сложность вывода союзнических войск из Афганистана

Брюссель. 14 апреля. ИНТЕРФАКС - В процессе подготовки вывода войск из Афганистана, объявленного президентом Джо Байденом, США не пытались рисовать розовую картину ситуации в этой стране, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

"Это не было бы в наших интересах. И это был сложный выбор", - сказал Блинкен на пресс-конференции вечером в среду в Брюсселе после видеосовещания министров иностранных дел и обороны стран НАТО.

Анализ в ходе принятия этого решения был посвящен тому, как действовать наилучшим образом, чтобы положить конец этой операции, длящейся 20 лет, и вывести свои силы, но также соблюсти и обязательства перед Афганистаном.

"Мы желаем теперь добиться прогресса путем дипломатического решения конфликта, призывая стороны к содержательным переговорам, чтобы прийти к мирному урегулированию", - объяснил госсекретарь.

По его словам, оценка мирной перспективы реалистична, но требуется большая работа, и, в конечном счете, афганский народ должен решать вопрос о своем будущем. При этом США готовы использовать все возможности, чтобы поддержать соответствующие усилия.

В свою очередь генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг напомнил, что в последнее время он неоднократно указывал на дилемму, с которой связан вывод войск союзников из Афганистана. Либо уйти, но сознавая, что в стране остается риск, который он не недооценивает, осложнения положения. Либо остаться, что потребует усиления военного присутствия, потому что "Талибан" (запрещенная в РФ террористическая организация) будет проявлять еще большее насилие.

"Вот почему мы несколько месяцев вели консультации, чтобы попытаться договориться об этом трудном решении. Никто не утверждает, что это просто и нет риска. Но нужно было принимать решение. И я должен сказать, что на меня произвело впечатление то, как союзники по НАТО смогли консультироваться, оценивать и принять совместное решение", - сказал Столтенберг.

Он добавил: "Мы в Афганистане уже 20 лет. Есть много вызовов и проблем. Многие вопросы в Афганистане не решены. Но в то же время мы добились многих успехов". Генсек НАТО, в частности, назвал противодействие терроризму против натовских стран, подготовку афганских сил безопасности, а также помощь в экономическом развитии страны.

"Это не легко. Но относительно другого возможного выбора, и зная решение, принятое Соединенными Штатами, все союзники решили - и поэтому мы приняли совместное заявление - объявить, что мы начнем наш вывод сил с 1 мая, чтобы закончить его через несколько месяцев", - резюмировал Столтенберг.