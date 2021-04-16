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Интерфакс-АВН

ГТЛК до 2025г поставит 45 российских самолетов дальневосточной "Авроре"

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Самолеты Sukhoi Superjet 100 в цехе окончательной сборки
Самолеты Sukhoi Superjet 100 в цехе окончательной сборки.
Источник изображения: © РИА Новости / Михаил Воскресенский

Москва. 15 апреля. ИНТЕРФАКС - ПАО "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК, принадлежит Минтрансу РФ) к 2025 году планирует поставить 45 самолетов отечественного производства объединенной дальневосточной авиакомпании "Аврора", сообщил гендиректор ГТЛК Евгений Дитрих.

"Намечена поставка 45 воздушных судов в период с 2021 по 2025 годы. В их числе восемь Superjet 100, 19 новых Ил-114-300, три из которых сегодня уже зафрахтованы ГТЛК, L-410 и новый малый девятиместный самолет "Байкал", который сейчас активно продвигает Минпромторг", - сказал Дитрих на пресс-конференции.

План поставок этой техники подписан, финансовая модель, включая помощь государства, пока прорабатывается, отметил он. Первый самолет будет передан "Авроре" в этом году - это будет "суперджет".

"Поставки восьми SSJ-100 будут распланированы по одному-трем самолетам в год, по Ил-114-300 мы планируем поставить три самолета в 2023 году, восемь - в 2024 году", - добавил замгендиректора ГТЛК Антон Королев.

Для закупки и последующей поставки Ил-114-300 дальневосточному перевозчику ГТЛК может получить до 15,5 млрд руб. госсубсидий, говорилось в мартовской презентации компании для инвесторов. Деньги на эти самолеты могут быть выделены в 2023-2025 гг. Помимо этого, в 2022-2025 гг. ГТЛК может получить 2,2 млрд руб. на закупку и поставку L-410 NG.

Как сообщалось, объединенная дальневосточная авиакомпания с самолетами российского производства создается по поручению президента Владимира Путина. Как ожидается, в капитал компании войдут Сахалинская область (50% минус 1 акция), еще десять регионов ДФО в равных долях (по 5%) и РФ ("золотая акция"). Для этого регионы передадут 25% плюс 1 акцию в принадлежащих им авиакомпаниях в собственность или управление сахалинской "Авроре". Планируется, что объединенная авиакомпания будет перевозить около 2 млн пассажиров в год.

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Россия
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L-410
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