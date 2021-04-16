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Известия.ru

США продолжат отправлять Киеву ряд вооружений и военных инструкторов

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко

Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что Соединенные Штаты продолжат оказывать помощь Украине, чтобы она была способна к самообороне. Речь идет о продолжении поставок некоторых видов вооружений и об отправке в страну американских военных инструкторов.

«Мы уже некоторое время оказываем Украине материальную поддержку. Это включает в себя небоевое снаряжение, некоторые виды вооружений, а также ряд военных инструкторов, которых мы направляли для помощи Украине. Мы планируем продолжить это делать, основываясь на ее потребностях», — отметил он на совместной пресс-конференции с госсекретарем США Энтони Блинкеном и генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом 14 апреля, пишет «РИА Новости».

Ранее в среду Блинкен на встрече со Столтенбергом пришли к единому мнению о том, что НАТО необходимо продолжать оказывать поддержку Украине. Также стороны обсудили «агрессивное наращивание военной мощи вдоль границ Украины и в оккупированном Крыму».

11 апреля Блинкен заявил о беспокойстве Белого дома по поводу того, что на границе России и Украины «сосредоточено больше российских сил, чем когда-либо с 2014 года».

В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что перемещение российских войск по территории страны не должно беспокоить другие государства, поскольку никак не угрожает им.


С 2014 года Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги госпереворота и новую власть на Украине. При этом в сложившейся ситуации украинские власти винят Россию. Москва неоднократно отмечала, что не является стороной внутриукраинского конфликта. Вопросы его урегулирования обсуждаются в «минском» и «нормандском» форматах — с участием Украины, России, Франции, Германии.

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