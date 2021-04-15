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Российская газета

Начальники генштабов РФ и Армении обсудили взаимодействие в оборонной сфере

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Артак Давтян
Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Республики Армения генерал-лейтенант Артак Давтян.
Источник изображения: © Пресс-служба Минобороны РФ

Начальник Генерального штаба Вооруженных Сил РФ провел переговоры со своим армянским коллегой Артаком Давтяном.

Как заявил в начале переговоров Герасимов, Армения является ключевым союзником и партнером России в Закавказье. "Сегодня у нас есть возможность обсудить актуальные вопросы двустороннего взаимодействия в оборонной сфере", - подчеркнул генерал Герасимов.

По словам российского начальника Генштаба, сейчас страны укрепляют взаимодействие как на двусторонней основе, так в рамках международных структур, прежде всего ОДКБ.

Он отметил, что показателем высокого уровня двусторонних отношений является присутствие в Армении 102-й российской военной базы.

Кроме того Герасимов подчеркнул, что Россия продолжает готовить квалифицированные кадры для Армении в вузах Минобороны России. Также он добавил, что в период пандемии коронавируса Армении оказывали помощь в диагностировании военнослужащих армянских вооруженных сил. Всего было проведено более 22 тысяч исследований.

Герасимов подчеркнул, что представители министерства обороны Армении ежегодно принимают участие в масштабных мероприятиях Минобороны России. Армянские военные делегации всегда представлены на высоком уровне.

Начальник российского Генштаба напомнил, что в 2021 году в России пройдет 9-я Московская конференция по международной безопасности, а также Международные армейские игры и Международный военно-технический форум "Армия-2021".

"Ожидаем делегации и команды вооруженных сил Республики Армения на этих мероприятиях, а также подразделение на стратегическом командно-штабном учении "Запад-2021", - сказал начальник Генштаба ВС РФ.


Александр Степанов

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Армения
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