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ТАСС

Blue Origin успешно провела очередное испытание своего суборбитального корабля

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Blue Origin
Американская компания Blue Origin.
Источник изображения: © AP Photo/Donna Blankinship

В роли "пассажира" выступил снабженный датчиками манекен, которому дали имя Скайуокер

НЬЮ-ЙОРК, 14 апреля. /ТАСС/. Американская компания Blue Origin успешно завершила в среду очередное, 15-е испытание своего суборбитального корабля New Shepard. Трансляция велась на сайте компании.

Пуск ракеты-носителя с кораблем состоялся в 12:49 по времени Восточного побережья США (19:49 мск). Через 10 минут и 10 секунд, после достижения расчетной высоты 100 км, капсула спустилась на землю на парашютах. Отделившийся носитель чуть ранее совершил вертикальную посадку на специальную площадку - через 7 минут и 23 секунды после старта. "Это одна из самых гладких посадок [ракеты-носителя], которые я видела", - отметила ведущая трансляции.

В роли "пассажира" вновь выступил снабженный датчиками манекен в полный человеческий рост, которому дали имя Скайуокер - в честь Люка Скайуокера, одного из героев киносаги "Звездные войны". В капсулу также загрузили более 25 тыс. почтовых открыток некоммерческой организации Club for the future ("Клуб для будущего"). Непосредственно перед взлетом свободные места в кабине корабля ненадолго заняли сотрудники компании для проверки связи с центром управления полетом и симуляции предстартовой процедуры, которую будут проходить в будущем космические туристы.

New Shepard сможет брать на борт шесть пассажиров или полезный груз. После достижения границы космоса туристам можно будет расстегнуть ремни безопасности и примерно четыре минуты провести в состоянии невесомости. Сама компания не раскрывает, сколько будет стоить место на корабле, но эксперты считают, что желающим совершить суборбитальный полет придется выложить 200-250 тыс. долларов.

Blue Origin, которая принадлежит Джеффу Безосу, главе корпорации Amazon, - лишь одна из фирм, которые собираются осуществлять регулярные туристические полеты в космос. Такие же планы существуют у компаний Virgin Galactic и SpaceX.

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Страны
США
Компании
Blue Origin
SpaceX
Virgin Galactic
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