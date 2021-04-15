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В России рассказали о болтанке Ту-160 и Су-35

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Источник изображения: Фото: Минобороны РФ / ТАСС

На параде Победы четыре истребителя Су-35 авиационной группы высшего пилотажа «Русские витязи» впервые будут сопровождать стратегические бомбардировщики Ту-160, рассказал ТАСС начальник воздушно-огневой и тактической подготовки Центра показа авиационной техники Александр Ивашкин.

Комментируя пятую тренировку пилотов, начальник обратил внимание на неоднородную погоду над Кубинкой. «Над Кубинкой солнечно, по западу — десятибалльная облачность», — заметил Ивашкин.

По словам заместителя командира 237-го Центра показа авиационной техники имени Ивана Кожедуба по летной подготовке полковника Сергея Осяйкина, тренировка прошла хорошо. «Были определенные моменты, потому что начинается прогрев, в приземном слое появляется болтанка, что накладывает определенные особенности на выдерживание места в строю», — добавил заместитель командира.

В апреле в публикации американского журнала The National Interest российский (советский) сверхзвуковой стратегический бомбардировщик-ракетоносец с крылом изменяемой стреловидности Ту-160 был назван гигантским «ракетным грузовиком» в небе.

В марте РИА Новости, ссылаясь на источник в оборонно-промышленном комплексе, сообщили, что российский перспективный авиационный комплекс дальней авиации (ПАК ДА), который должен заменить Ту-160, сможет незаметно преодолевать рубежи противовоздушной обороны (ПВО) стран НАТО.


Иван Потапов

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
Су-35
Ту-160
Проекты
NATO
ПАК ДА
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