Словенцы доработают грузовой беспилотник для крупнейшего китайского курьера

Словенская компания Pipistrel по заказу крупнейшей китайской курьерской компании SF Express доработает свой электрический грузовой беспилотник Nuuva. Как сообщает eVTOL, в результате доработки аппарат сможет выполнять стабильные полеты на высоте 6 тысяч метров в самолетном режиме и 2,5 тысячи метров в режимах вертикального взлета и посадки.

Pipistrel представила семейство дронов Nuuva в сентябре 2020 года. Изначально в него планировалось включить два аппарата — Nuuva V20 и Nuuva V300. Эти беспилотники максимальной взлетной массой 100 килограммов и 1,7 тонны соответственно, согласно проекту, смогут перевозить грузы массой 20 и 450 килограммов соответственно. Дальность их полета составит 1 и 2,5 тысячи километров.

В рамках соглашения с SF Express, семейство Nuuva пополнится еще одним грузовым беспилотником, способным перевозить грузы массой 300 килограммов. Аппарат получит грузовой отсек объемом 2,3 кубических метра. Дальность его полета составит 500 километров. Аппарат планируется оснастить системой автономного полета по маршруту, а также оборудованием, поддерживающим управление автоматической диспетчерской системой.

Беспилотник получит восемь независимых электромоторов с воздушными винтами Pipistrel E-811, каждый из которых будет питаться от собственной аккумуляторной батареи. Как ожидается, первый прототип аппарата совершит первый полет до конца 2021 года, а в 2022 году он пройдет летные испытания в Китае. С 2023 года SF Express планирует начать коммерческие полеты Nuuva.

Ранее Pipistrel объявила о решении изменить проект грузового электрического беспилотника Nuuva V20. Новый беспилотник будет выпускаться в разведывательном варианте. Решение об изменении проекта было принято после того, как словенская компания получила отзывы потенциальных покупателей грузового беспилотника.

Василий Сычёв