Израильтяне разработали корабельные противоракеты повышенной дальности.

Компания Israel Aerospace Industries досрочно разработала и испытала ракету-перехватчик Barak ER для уже стоящего на вооружении комплекса ПРО Barak 8. Как сообщает портал Jane's, первые серийные противоракеты запущены в производство и будут переданы заказчику в третьем квартале 2021 года. Разработанные ракеты-перехватчики способны поражать маневрирующие баллистические цели на высоте до 30 и удалении до 150 километров.

Израиль обладает большим опытом противоракетной обороны. Территория этой страны защищена эшелонированной системой противовоздушной и противоракетной обороны. Она состоит из трех уровней: комплексов малой дальности «Железный Купол», средней дальности «Праща Давида» и большой дальности «Стрела». За два десятилетия службы система перехватила тысячи выпускаемых по территории Израиля целей, включая баллистические ракеты, боеприпасы реактивных систем залпового огня и даже артиллерийские снаряды.

На море система ПВО/ПРО Израиля представлена зенитно-ракетными комплексами Barak 1 и Barak 8, которые также поставляются в военно-морские силы Индии и, в сухопутном варианте, в армию Азербайджана. Системы обладают весьма ограниченными возможностями: так, разработанные в 1987 году ракеты Barak 1 могут поражать воздушные цели на удалении лишь в 10 километров. Более современный вариант, Barak 8, обладает радиусом действия до 70 километров. Поэтому пользователи этих комплексов заинтересованы в расширении их возможностей.

Компания Israel Aerospace Industries разработала и испытала улучшенную версию противоракеты для комплексов Barak 8. Радиус действия новых противоракет, которые называются Barak ER, достигает 150 километров, что значительно расширит возможности ПВО/ПРО вооруженных ими кораблей и наземных комплексов.

21 марта компания провела испытания новой ракеты-перехватчика. По учебной цели, имитирующей маневрирующую баллистическую ракету, были выпущены две противоракеты Barak ER, не оборудованные боеголовками. Затем компания завершила серию комплексных тестов на их совместимость с существующими пусковыми установками Barak MX. По результатам испытаний новые противоракеты переданы в серийное производство.

Barak ER представляют собой всепогодные ракеты-перехватчики вертикального пуска с активным радарным наведением. Они способны маневрировать с перегрузками до 50 единиц g, и перехватывать цели в любом направлении на высоте до 30 километров. Это двухступенчатые твердотопливные ракеты, первая ступень имеет длину 1,3 метра и диаметр 35 сантиметров. Вторая ступень — собственно перехватчик, идентичный противоракетам Barak LRAD. Она использует двухимпульсный твердотопливный двигатель, имеет длину 4,8 метров и диаметр 22,7 сантиметров. Ракеты-перехватчики Barak ER оборудованы осколочно-фугасной боеголовкой массой 23 килограмма и системой промежуточной коррекции курса по данным GPS/INS. Их суммарная масса составляет 400 килограмм.

Система противоракетной обороны Израиля постоянно развивается. Ранее сообщалось, что ее противоракеты получили возможность перехвата воздушных целей разных классов, в том числе беспилотников. А в конце прошлого года успешно прошла испытания система ПРО «Праща Давида».

Дмитрий Логинов