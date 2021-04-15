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Техкульт

В Российской армии скоро появится первая военная часть, оснащенная боевыми роботами

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Автономный робот «Уран-9»

Как сообщили в Минобороны РФ, уже в ближайшее время в российской армии будет сформировано первое подразделение, оснащенное боевыми роботами. По словам начальника ГШ Сухопутных войск В. Тонкошурова, речь идет о пяти робокомплексах «Уран-9», разработанных специалистами 766 УПТК (г. Нахабино, Московская обл.). Всего в часть поступит два десятка боевых машин.

Место будущей дислокации подразделения – один из НИЦ Министерства обороны, на базе которого в дальнейшем будут проходить обучение специалистов по управлению роботизированными ударными комплексами. Боевой автономный роботизированный гусеничный комплекс «Уран-9» был принят на вооружение два года назад. Он оснащен дизель-электрической установкой, способен развивать скорость до 35 км/ч и действовать на удалении до 3 км от пункта управления. До сих пор эти аппараты использовались лишь в виде единичных систем. Вооружение «Урана-9» – комплекс управляемого вооружения «Атака», 30-мм автоматическая пушка 2А72, 7,62-мм пулемет ПКТМ, реактивный пехотный огнемет «Шмель-М». Он также может устанавливать дымовую завесу и обнаруживать танки на расстоянии 6 км днем и 3 км ночью.

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Страны
Россия
Продукция
2А72
Атака
ПКТМ
Уран-9
Шмель-М
Компании
766 УПТК
Минoбороны РФ
Проекты
Робот
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