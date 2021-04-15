Немецкое СМИ рассказало о подготовке НАТО к "устрашению" России

Солдаты бегут в вертолет NH90 во время учений недалеко от Ганновера, Германия.

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. На немецком военном полигоне Альтенграбов проходят учения солдат бундесвера, сообщил Das Erste.

Телеканал назвал маневры подготовкой НАТО к операции по "устрашению" России в Литве.

"В 2014 году НАТО решила заранее разместить там войска, чтобы послать сигнал. В этом и заключается наша задача. Это задача нашего подразделения на этот год и следующие три", — рассказал журналистам один из командиров учебного артиллерийского батальона.

Как следует из сообщения телеканала, операция направлена на "обеспечение безопасности восточного фланга государств — союзников" альянса.

Информацию о проведении маневров на полигоне также подтвердило немецкое Agency dpa, которое, в свою очередь, не стало указывать на связь тренировок военнослужащих с какими-либо сигналами, адресованными Москве.