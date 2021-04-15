Войти
РИА Новости

Немецкое СМИ рассказало о подготовке НАТО к "устрашению" России

493
0
0
Солдаты бегут в вертолет NH90 во время учений недалеко от Ганновера, Германия
Солдаты бегут в вертолет NH90 во время учений недалеко от Ганновера, Германия.
Источник изображения: © AP Photo / Michael Sohn

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. На немецком военном полигоне Альтенграбов проходят учения солдат бундесвера, сообщил Das Erste.

Телеканал назвал маневры подготовкой НАТО к операции по "устрашению" России в Литве.

"В 2014 году НАТО решила заранее разместить там войска, чтобы послать сигнал. В этом и заключается наша задача. Это задача нашего подразделения на этот год и следующие три", — рассказал журналистам один из командиров учебного артиллерийского батальона.

Как следует из сообщения телеканала, операция направлена на "обеспечение безопасности восточного фланга государств — союзников" альянса.

Информацию о проведении маневров на полигоне также подтвердило немецкое Agency dpa, которое, в свою очередь, не стало указывать на связь тренировок военнослужащих с какими-либо сигналами, адресованными Москве.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Литва
Россия
Проекты
NATO
Военные учения
Похожие новости
14.02.2020
Ракетный угар: НАТО готовит ответ на «российскую угрозу»
16.12.2019
“Defender-Europe 20”– “горячая весна” 2020 года у границ России и Беларуси
16.04.2019
Gazeta Finansowa (Польша): кто следующий?
14.07.2015
Впервые с 2008 года Запад вновь начал вооружать Грузию
15.04.2015
Пентагон везет в Европу ядерное оружие
07.03.2012
Роль статиста не для России
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 15.04 16:40
  • 110
Министерство обороны России получило новую партию танков Т-90М
  • 15.04 16:36
  • 3
Дроны могут стать системой ПВО
  • 15.04 15:24
  • 1
Забытый проект: NI вспомнил о советском стелс-бомбардировщике Т-60С
  • 15.04 15:10
  • 2
Выход самолета МС-21 на рынок задерживается из-за санкций - вице-премьер Борисов
  • 15.04 14:31
  • 120
Прислали СУшки: модернизированный бомбардировщик поступил в войска
  • 15.04 13:37
  • 12
Южная Корея представила собственный истребитель KF-21
  • 15.04 13:08
  • 15
Круче "Джавелина": одна российская ракета может сжечь 5 украинских танков
  • 15.04 13:01
  • 1
«Королева Елизавета» приведена в боевую готовность
  • 15.04 12:43
  • 1
Китайский комплекс активной защиты танка серии GL
  • 15.04 10:15
  • 41
Гендиректор "КосмоКурса": Россия не нуждается в собственных Илонах Масках - Свободная Пресса
  • 15.04 09:00
  • 1
Володин назвал освоение космоса преимуществом российской экономики
  • 15.04 04:13
  • 6
Первые испытания газогенератора для двигателя ПД-8 намечены на март 2021 года
  • 15.04 02:19
  • 2
Призрак Цусимы
  • 14.04 23:04
  • 21
Если завтра война. Удастся ли России захватить всю Украину (Еспресо, Украина)
  • 14.04 21:50
  • 4
«Ольха» и «Булат»: чем Киев может грозить при обострении в Донбассе