Войти
Интерфакс-АВН

В Минобороны Украины оценили общую численность стягивающихся к украинской границе российских войск в 110 тыс. человек

653
0
0
Военнослужащие ВС РФ
Военнослужащие ВС РФ.
Источник изображения: vpk-news.ru

Киев/Москва. 14 апреля. ИНТЕРФАКС - Минобороны Украины обеспокоено концентрацией российских войск близ украинских границ, численность которых в Киеве оценивают в 110 тыс. человек.

"Собранные данные позволяют нам признать продолжающуюся подготовку к приближению к украинским границам дополнительных подразделений с континентальной России. С дополнительным контингентом общая численность российских войск, сконцентрированных вдоль украинских границ в этом направлении, достигнет 56 батальонных тактических групп с 110 тыс. военных", - сказал министр обороны Украины Андрей Таран в среду на заседании подкомитета Европарламента по вопросам безопасности и обороны.

Он рассказал об обеспокоенности Украины "вероятной подготовкой регулярных российских войск провести наступательную военную операцию с направления Крыма для того, чтобы обеспечить поставку воды на полуостров".

Украина, заявил Таран, сильно обеспокоена размещением новых российских войск и объектов в Крыму. "На сегодня Россия увеличила свой военный контингент в Крыму до 42 тыс. военных, интегрированных в объединенные ударные соединения, способные применять целый ряд кинетических систем для наступательных военных операций", - отметил Таран. По его словам, Россия также значительно усилила свой воздушный компонент, дополнительно разместив все типы авиации в Крыму.

По оценке Украины, наращивание сил России для военных учений потенциально может быть использовано для осуществления "непредсказуемых, эскалационных действий", исходящих из Крыма, сказал министр. По его словам, в Киеве также следят за возможным усилением российского Черноморского флота, потенциально способного "осуществлять значительные десантные операции".

Таран также напомнил о событиях в Белоруссии, которые могут потенциально привести к постоянному военному присутствию России в этой стране.

Украина, по его словам, также опасается провокаций на востоке с целью обвинить Киев в нарушении существующего режима прекращения огня и использовать это как предлог для увеличения войск на неподконтрольной части Донбасса.

Также, по мнению Тарана, Россия симметрично развертывает войска в ответ на учения "Defender Europe", чтобы усилить боеготовность для российских стратегических учений "Запад 2021".

Он проинформировал, что в 2021 году Украина потеряла 28 солдат, которые были убиты во время боевых действий, а 68 военнослужащих получили ранения.

"В этом контексте, от имени министерства, я прошу всех наших партнеров, все европейские страны удвоить вашу бдительность и многоцелевое сдерживание, чтобы крепко держать Россию в границах международного права", - заявил Таран.

Ранее в среду в Кремле назвали безосновательными обеспокоенности ряда стран в связи с перемещением российских войск вблизи границы с Украиной, и заявили, что деэскалация произойдет только тогда, когда украинские вооруженные силы откажутся от провокационных действий.

"Все обеспокоенности кого бы то ни было, включая США, в связи с перемещениями наших вооруженных сил на территории России мы считаем безосновательными", - заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Белоруссия
Россия
США
Украина
Проекты
Военные учения
Евросоюз
ЧФ
Похожие новости
23.09.2020
День (Украина): «русские» пришли и... испугались
24.06.2019
Доклад НАТО: почему Прибалтика имеет значение? Защита северо-восточной границы НАТО
11.07.2016
Возрождение военной мощи России?! (Shukan Gendai, Япония)
16.11.2015
6 причин не бояться российского вторжения в Прибалтику ("The Washington Post", США)
23.04.2007
И ДРУЖБА ВРОЗЬ, И РАКЕТЫ ТОЖЕ... При любом исходе кризиса на Украине Москве не удастся сохранить Киев в партнерах - Анатолий Цыганок
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 15.04 16:40
  • 110
Министерство обороны России получило новую партию танков Т-90М
  • 15.04 16:36
  • 3
Дроны могут стать системой ПВО
  • 15.04 15:24
  • 1
Забытый проект: NI вспомнил о советском стелс-бомбардировщике Т-60С
  • 15.04 15:10
  • 2
Выход самолета МС-21 на рынок задерживается из-за санкций - вице-премьер Борисов
  • 15.04 14:31
  • 120
Прислали СУшки: модернизированный бомбардировщик поступил в войска
  • 15.04 13:37
  • 12
Южная Корея представила собственный истребитель KF-21
  • 15.04 13:08
  • 15
Круче "Джавелина": одна российская ракета может сжечь 5 украинских танков
  • 15.04 13:01
  • 1
«Королева Елизавета» приведена в боевую готовность
  • 15.04 12:43
  • 1
Китайский комплекс активной защиты танка серии GL
  • 15.04 10:15
  • 41
Гендиректор "КосмоКурса": Россия не нуждается в собственных Илонах Масках - Свободная Пресса
  • 15.04 09:00
  • 1
Володин назвал освоение космоса преимуществом российской экономики
  • 15.04 04:13
  • 6
Первые испытания газогенератора для двигателя ПД-8 намечены на март 2021 года
  • 15.04 02:19
  • 2
Призрак Цусимы
  • 14.04 23:04
  • 21
Если завтра война. Удастся ли России захватить всю Украину (Еспресо, Украина)
  • 14.04 21:50
  • 4
«Ольха» и «Булат»: чем Киев может грозить при обострении в Донбассе