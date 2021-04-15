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Известия.ru

Шойгу рассказал о новой экспедиции РГО и Северного флота в Арктику

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Павел Львов

Четвертый сезон экспедиции Русского географического общества и Северного флота в Арктику стартует в этом году, сообщил 14 апреля президент РГО, министр обороны РФ Сергей Шойгу перед заседанием попечительского совета общества.

«В этом году будем открывать четвертый сезон экспедиции. Экспедиции в основном по исследованию Арктики. Это и острова, и северные территории, северное побережье нашей страны», — рассказал Шойгу членам попечительского совета.

В марте в районе архипелага Земля Франца-Иосифа стартовала комплексная арктическая экспедиция «Умка-2021», в ходе которой военнослужащие и ученые выполнили комплекс учебно-боевых, научно-исследовательских и практических мероприятий различной направленности.

В экспедиции участвовали более 600 военнослужащих и исследователей, а также около 200 образцов вооружения, военной и специальной техники.

Впервые в истории Военно-морского флота три атомных ракетоносца всплыли из-подо льда в назначенное время в районе радиусом 300 м, а также был совершен полет с дозаправкой в воздухе парой МиГ-31 с прохождением точки Северного полюса в прямом и обратном направленииях.


По итогам доклада президент России Владимир Путин поручил продолжить проведение экспедиции, а также изучение и освоение Крайнего Севера в целях обеспечения военной безопасности РФ.

В РГО отметили, что Арктический регион с большими запасами минерального сырья и перспективными транспортными коридорами в акватории морей Северного Ледовитого океана, все чаще оказывается в центре внимания. Однако Арктика остается слабо изученным природным комплексом из-за ее удаленности, труднодоступности и сложных погодных условий, что ограничивает проведение научных исследований.

Вместе с тем именно Арктика в силу пока еще ограниченного воздействия человека является чутким индикатором глобальных климатических изменений, подчеркнули ученые.

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