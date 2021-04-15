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Интерфакс-АВН

Эрдоган не сомневается, что конвенция Монтрё не может распространяться на канал "Стамбул"

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
Источник изображения: © РИА Новости, Сергей Гунеев

Стамбул. 14 апреля. ИНТЕРФАКС - Работа судоходного канала "Стамбул" после завершения его строительства не должна регулироваться конвенцией Монтрё, вновь заявил в среду президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"Канал "Стамбул" не имеет никакого отношения к конвенции Монтрё", - цитирует Эрдогана газета "Дейли Сабах".

В последние дни в Турции активно обсуждают возможную альтернативу проливу Босфор - проект судоходного канала "Стамбул".

Эрдоган ранее в апреле заявил о завершении подготовки к реализации строительства канала "Стамбул" и выразил решимость довести до конца этот проект.

"Турция начинает и доведет до конца строительство канала "Стамбул", хотят этого определенные круги или нет. Для нас важно лишь мнение турецкого народа", - цитирует агентство слова Эрдогана.

Впервые идею строительства канала "Стамбул" Эрдоган упомянул в 2011 году. Тогда он заявлял, что судоходство в Босфоре может быть сокращено или прекращено вовсе, что противоречит конвенции Монтрё. Завершить проект изначально планировалось к 2023 году, однако затем этот крайний срок был сдвинут на 2025-2026 год. При этом не исключаются и дальнейшие переносы сроков завершения строительства.

Канал пройдет по территории районов Кючюкчекмедже, Сазлыдере и Дурусу. Ожидается, что в день он сможет пропускать около 160 судов, по маршруту пути планируется возвести 10 мостов.

Конвенция Монтрё в 1936 году восстановила суверенитет Турции над проливами Босфор и Дарданеллы. Она сохраняет право за торговыми судами любых стран свободно проходить через эти проливы и в мирное, и в военное время.

Кроме того, в мирное время конвенция дает свободно проходить через проливы военным кораблям любого класса, принадлежащим черноморским государствам. Для военных кораблей нечерноморских государств действуют ограничения по классу, тоннажу и времени пребывания в Черном море.

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Турция
Персоны
Эрдоган Реджеп
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