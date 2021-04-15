Войти
WarSpot

«Сшитие» субмарин: как Франция спасает горевшую подлодку

371
0
0
Источник изображения: warspot.ru

Франция собирает одну субмарину из двух. Вчера, 13 апреля, компания Naval Group на своём официальном YouTube-канале показала процесс соединения частей подлодок Perle и Saphir.

Подлодка Perle загорелась в прошлом году во время ремонтных работ на верфи военно-морской базы в Тулоне. Пожар, бушевавший 14 часов, существенно повредил носовую часть субмарины. Чтобы её восстановить, в Минобороны Франции приняли решение использовать части субмарины Saphir, выведенной из эксплуатации в 2019 году.

«Сшитие» субмарин

Согласно плану работ, неповреждённая кормовая часть Perle будет отрезана от повреждённого носа, а затем приварена к передней части субмарины Saphir. Завершить эти работы планируется к концу текущего года, после чего субмарина Perle пройдёт капитальный ремонт и вернётся в строй в 2023 году.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Франция
Похожие новости
30.04.2020
Франция вывела в море свой главный атомный долгострой
05.01.2018
Саудовская Аравия перезаказала для себя три ракетных катера проекта Combattante FS 56
13.05.2015
Ситуация с "Мистралями" не повлияет на судьбу вертолета Ка-52К - Минпромторг РФ
30.11.2012
Запуск "Наро" вновь отложен
25.06.2010
Индийские Су-30МКИ провели учебные бои с F-16
23.06.2010
Китай и Пакистан готовят триумф JF-17 на Фарнборо
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 15.04 16:40
  • 110
Министерство обороны России получило новую партию танков Т-90М
  • 15.04 16:36
  • 3
Дроны могут стать системой ПВО
  • 15.04 15:24
  • 1
Забытый проект: NI вспомнил о советском стелс-бомбардировщике Т-60С
  • 15.04 15:10
  • 2
Выход самолета МС-21 на рынок задерживается из-за санкций - вице-премьер Борисов
  • 15.04 14:31
  • 120
Прислали СУшки: модернизированный бомбардировщик поступил в войска
  • 15.04 13:37
  • 12
Южная Корея представила собственный истребитель KF-21
  • 15.04 13:08
  • 15
Круче "Джавелина": одна российская ракета может сжечь 5 украинских танков
  • 15.04 13:01
  • 1
«Королева Елизавета» приведена в боевую готовность
  • 15.04 12:43
  • 1
Китайский комплекс активной защиты танка серии GL
  • 15.04 10:15
  • 41
Гендиректор "КосмоКурса": Россия не нуждается в собственных Илонах Масках - Свободная Пресса
  • 15.04 09:00
  • 1
Володин назвал освоение космоса преимуществом российской экономики
  • 15.04 04:13
  • 6
Первые испытания газогенератора для двигателя ПД-8 намечены на март 2021 года
  • 15.04 02:19
  • 2
Призрак Цусимы
  • 14.04 23:04
  • 21
Если завтра война. Удастся ли России захватить всю Украину (Еспресо, Украина)
  • 14.04 21:50
  • 4
«Ольха» и «Булат»: чем Киев может грозить при обострении в Донбассе