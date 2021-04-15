«Сшитие» субмарин: как Франция спасает горевшую подлодку

Франция собирает одну субмарину из двух. Вчера, 13 апреля, компания Naval Group на своём официальном YouTube-канале показала процесс соединения частей подлодок Perle и Saphir.

Подлодка Perle загорелась в прошлом году во время ремонтных работ на верфи военно-морской базы в Тулоне. Пожар, бушевавший 14 часов, существенно повредил носовую часть субмарины. Чтобы её восстановить, в Минобороны Франции приняли решение использовать части субмарины Saphir, выведенной из эксплуатации в 2019 году.

«Сшитие» субмарин

Согласно плану работ, неповреждённая кормовая часть Perle будет отрезана от повреждённого носа, а затем приварена к передней части субмарины Saphir. Завершить эти работы планируется к концу текущего года, после чего субмарина Perle пройдёт капитальный ремонт и вернётся в строй в 2023 году.