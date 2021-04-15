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РИА Новости

Источник: Северный флот получит не менее четырех дизельных подлодок

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Атомная подводная лодка К-549 "Князь Владимир" в Гаджиево
Атомная подводная лодка К-549 "Князь Владимир" в Гаджиево.
Источник изображения: © РИА Новости / Павел Львов

МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Северный флот России получит до 2027 года не менее четырех дизель-электрических подводных лодок, рассказал РИА Новости в среду источник в оборонно-промышленном комплексе.

Накануне некоторые СМИ сообщили о том, что Северный флот якобы испытывает проблемы с обеспечением сил флота дизельными подлодками.

"Северный флот до 2027 года получит не менее четырех дизель-электрических подводных лодок в рамках программы оснащения боевого состава неатомной подводной составляющей", - сказал собеседник агентства.

По его словам, планируется, что это будут подлодки проекта 677, шифр "Лада", которые сейчас строятся на "Адмиралтейских верфях" в Санкт-Петербурге.

В настоящий момент в России строятся дизель-электрические подлодки двух типов – проекта 636.3 "Варшавянка" и 677 "Лада". "Варшавянки" созданы на базе советского проекта 877 "Палтус". Черноморский флот уже получил шесть таких кораблей, а к 2024 году серия из шести субмарин должна поступить на Тихоокеанский флот.

Первые две лодки для Дальнего Востока уже вошли в состав флота, спущена на воду третья, на стапеле находится четвертая, а еще две будут заложены до конца 2021 года.

Кроме того, в опытной эксплуатации находится переданная флоту еще в 2010 году подлодка проекта 677 "Санкт-Петербург". На разных стадиях строительства находятся две подлодки этого проекта "Кронштадт" и "Великие Луки". Их сдача флоту, по плану, состоится в 2022 году, тогда же заложат четвертую и пятую такие подлодки.

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Страны
Польша
Россия
Компании
Адмиралтейские верфи
Кронштадт
Проекты
636.3
677 Лада
877 Палтус
СФ
ТОФ
ЧФ
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