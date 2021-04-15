Politico (США): украинская армия создаст России больше проблем, чем в 2014 году

Автор начинает бодро — украинская армия способна нанести тяжелые потери российским вооруженным силам. Однако из бесед с людьми, близкими к ВСУ, складывается впечатление, что в армии остались те же проблемы, что и в 2014 году, когда Киев развязал гражданскую войну. Эксперты заключают, что украинское правительство неспособно перспективно мыслить, когда речь идет о военном деле. а западный автор, осуждая Россию за помощь Донбассу, не стесняясь, сообщает, что США и ЕС поставляют для ВСУ военных инструкторов.

Армия стала сильнее, но она вряд ли сможет отразить полномасштабное российское наступление

Киев - Когда семь лет назад на востоке Украины началась война между правительственными войсками и поддержанными Россией сепаратистами, украинские солдаты воевали в рваных кроссовках и купленных на пожертвования бронежилетах. А их неопытные командиры часто проявляли нерешительность, что иногда приводило к роковым последствиям в борьбе против опытного российского противника.

Сегодняшняя украинская армия закалена в боях и лучше оснащена благодаря многолетнему участию в конфликте низкой интенсивности, а также благодаря нарастающей внутренней и внешней поддержке.

Но на фоне усиливающихся опасений по поводу возобновления военных действий, которые, по словам американских официальных лиц, подтверждаются самой крупной с 2014 года концентрацией российских войск вблизи границы, эксперты теряют оптимизм. Они заявляют, что Украине будет очень сложно отразить полномасштабное российское вторжение.

По словам редактора сайта censor.net и военного комментатора Юрия Бутусова, украинская армия может оказать сопротивление российским военным и нанести им тяжелые потери, но в ней по-прежнему множество серьезных организационных проблем и трудностей.

"К сожалению, в случае чего героизма будет намного больше, чем профессионализма", - сказал он.

Разница в военных расходах

В 2019 году Украина потратила на нужды обороны 3,4% своего ВВП, в то время как в 2014 году эти расходы составляли 2,2%. Такие данные приводит Стокгольмский институт исследования проблем мира (Stockholm International Peace Research Institute). Россия в 2019 году потратила на эти цели 3,9%. Но проценты не должны вводить в заблуждение: речь идет о разных цифрах. В долларах Украина тратит 5,2 миллиарда, а Россия 65 миллиардов.

На прошлой неделе главнокомандующий вооруженными силами Украины генерал Руслан Хомчак попытался успокоить тех, кто тревожится по поводу боеготовности Украины, заявив, что страна "готова к адекватному ответу" на различные сценарии.

Действительно, сегодняшняя украинская армия больше по размерам, она лучше организована. Очень приянтно, что она не нуждается в поддержке поспешно сколоченных добровольческих батальонов, как это было в 2014 году, когда российские войска начали оказывать содействие местным мятежникам. По счастью, в последние годы западные союзники оказывают Украине серьезную материально-техническую помощь, предоставляют инструкторов и поставляют оружие, что помогает повышать обороноспособность страны.

В настоящее время на действительной военной службе в украинской армии состоят 225 000 военнослужащих. Еще у нее 900 000 резервистов, если верить вебсайту Global Firepower Index. У России на действительной военной службе миллион человек, а резервистов два миллиона.

Украина занимает 13-е место в мире по количеству танков, которых у нее 2 430, и седьмое по бронемашинам и передвижной артиллерии (11 435 и 2 040 единиц). Но Россия первая в мире по танкам (13 000), третья по бронемашинам (27 100) и первая по буксируемой артиллерии (4 465 орудий).

Увы, основу украинской армии по-прежнему составляют танки, самолеты и бронемашины советской эпохи. Ей трудно модернизировать свои вооруженные силы, несмотря на постоянную угрозу со стороны России, которая, в отличие от Украины, с 2008 года проводит обширную программу модернизации.

Например, в прошлом году Украина экспортировала оружия и боевой техники примерно на миллиард долларов, однако не смогла изготовить или приобрести современную технику и оружие, не уступающие по своим характеристикам российским аналогам. Это относится к зенитным и противоракетным средствам, способным защитить инфраструктуру и важнейшие стратегические объекты от ударов высокоточным оружием.

По словам ветерана ВСУ Тараса Чмута, возглавляющего киевскую некоммерческую организацию "Украинский военный центр", скоординированные авиационные и ракетные удары по таким целям, как мосты, железные дороги и электростанции, могут привести украинскую экономику к полной остановке. "Это значит, что русским для достижения своих целей не нужно будет оккупировать большую территорию", - заявил он.

Чмут добавил, что у украинских ВВС прискорбно низкая боеготовность. В прошлом году командующий ВВС признался, что вся авиация через 10 лет полностью устареет.

Многое в применении имеющегося у Украины смертоносного оружия будет зависеть от российской тактики. Как сообщило в понедельник наше издание, полученные этой страной американские ПТРК (противотанковые ракетные комплексы против русских танков) "Джавелин" будут бесполезны, если Россия осуществит скрытное и ограниченное вторжение без применения танков.

Военный аналитик Николай Сунгуровский из киевского Центра Разумкова говорит, что такое современное оружие сыграло огромную роль. Вместе с тем, Украине выгоднее получать технологии, чтобы налаживать высококачественное отечественное производство и накапливать знания.

"Мы сами можем с этим разобраться, - сказал Сунгуровский о недоразвитой военной промышленности. - Но на это понадобится много времени".

Серьезным препятствием является коррупция. Государственный концерн "Укроборонпром" давно уже считается рассадником взяточничества и подкупа. В опубликованном в конце прошлого года совместном заявлении с Национальным антикоррупционным бюро Украины этот монополист пообещал сделать оборонный сектор "прозрачным и подотчетным".

Но кроме боевой техники, есть опасения и относительно профессионализма военнослужащих.

Командование

Чмут, находившийся на действительной военной службе с 2015 по 2017 год, рассказал, что командиры избавились от своих психологических комплексов по поводу боевых действий с российской армией, которые были у них в 2014 году. В результате этого сегодняшняя армия "готова воевать". Вместе с тем, в последнее время мотивированные и опытные солдаты уходят из армии из-за бюрократии и снижения качества управления войсками.

Откровенный ветеран полковник Сергей Собко, получивший за свои заслуги звание Герой Украины, рассказал в прошлом месяце в интервью украинским СМИ, что офицеры, которые в 2014 году плохо проявили себя в боях или уклонялись от участия в военных действиях, за последние два года вернулись на ключевые командные должности.

Президент Владимир Зеленский выступил с призывом к НАТО принять в свой состав Украину. Но надежд на это пока очень мало, и это дело отдаленной перспективы.

За первые 18 месяцев президентства Зеленского ВСУ приняли 96 стандартов НАТО. За пять лет правления его предшественника было принято 196 таких стандартов, о чем говорится в докладе киевского центра "Новая Европа".

Это самые разные стандарты, начиная с приведения воинских званий в соответствие со званиями альянса, и кончая принятием натовских нормативов по тыловому обеспечению и планированию. Авторы доклада назвали эти достижения "позитивным моментом", однако отметили, что при таких темпах пройдет как минимум 13 лет, прежде чем Украина будет в полной мере соответствовать натовским стандартам и правилам.

Это значит, что в случае военной конфронтации Украины с Россией толку от таких перемен будет мало.

Кое-кто пессимистически относится к украинским попыткам модернизировать вооруженные силы.

По словам украинского журналиста Николая Воробьева, ранее работавшего научным сотрудником в Университете Джонса Хопкинса, командиры часто приходят в уныние от огромного объема повседневной бумажной работы, так как им приходится отвечать на огромное количество запросов и отчитываться даже за самые элементарные решения.

"Солдаты шутят, что украинская армия превращается в бумажную армию", - сказал Воробьев.

Вторя Собко, он заявил, что такая волокита ставит в тупик даже самых способных командиров. Например, им иногда часами приходится ждать приказа открыть ответный огонь по противнику.

На фоне эскалации напряженности последних дней Зеленский пытается предстать в образе решительного руководителя. На прошлой неделе он побывал на линии фронта на востоке Украины.

Но критики, такие как редактор Бутусов, говорят, что украинское руководство, внимание которого отвлечено неотложными политическими проблемами, не в состоянии перспективно мыслить, когда речь заходит об армии.

"Что касается подготовки к войне, наша проблема состоит в том, что мы не может составить план действий, не можем организовать распределение сил и средств, не можем мобилизовать людские и интеллектуальные ресурсы для принятия решений", - сказал он.

Дэн Пелещук (Dan Peleschuk)