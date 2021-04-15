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Cumhuriyet (Турция): стабильность в Черном море и конвенция Монтрё

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент Украины Владимир Зеленский в Анкаре
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент Украины Владимир Зеленский в Анкаре.
Источник изображения: © AP Photo, Presidential Press Service via AP

Турция совершила ошибку, развернув обсуждение вокруг конвенции Монтрё о проливах, уверен автор. Вторую ошибку она совершила, когда в очередной раз поддержала членство Украины в НАТО. По мнению обозревателя Cumhuriyet, ситуацию еще можно исправить. Что для этого должна сделать Анкара?

В Черном море нарастает напряженность в отношениях между Россией и Украиной. Это неизбежно усиливает давление на Турцию. Как поддержка Украины со стороны США и НАТО, так и споры о конвенции Монтрё и канале "Стамбул" ставят Турцию в затруднительное положение. Чтобы попытаться понять проблему и предвидеть возможное развитие событий, давайте сначала посмотрим на позиции сторон.

Украина провоцирует Россию. Постоянно заостряет внимание на вопросе своего членства в НАТО. Просит поддержки у США и Европейского союза. Донбасс на востоке Украины, где с 2014 года происходят столкновения, привлекает внимание своим близким к России географическим положением, экономикой и промышленностью. Обладает богатыми угольными месторождениями. Это четвертый по величине горнодобывающий регион Европы, в котором запасы угля составляют 100 миллионов тонн. На этот регион приходится 5% территории Украины, 10% ее населения, 20% ее ВВП, 25% ее экспорта. Здесь расположены важные объекты горнодобывающей и тяжелой промышленности. Плотность русского населения в регионе и его тесные связи с Россией обостряют напряженность.

Россия в 2014 году сделала жесткий и быстрый ход, аннексировав Крым. Россия не желает, чтобы Черное море становилось морем НАТО или озером НАТО. Россия выступает против членства Украины и Грузии в Североатлантическом альянсе. Россия видит, что США пытаются окружить ее со стороны Балтийского моря, Восточной Европы, Балкан, Восточного Средиземноморья и Черного моря. Вслед за последовавшими одно за другим заявлениями посла России в Анкаре Алексея Ерхова, официального представителя министерства иностранных дел России Марии Захаровой, президента России Владимира Путина, министра иностранных дел России Сергея Лаврова о чувствительности относительно конвенции Монтрё Москва накануне ограничила полеты в Турцию на 1,5 месяца. Хотя в качестве причины ограничения пояснили covid-19, этот момент многозначителен.

Важность конвенции Монтрё

В момент обострения напряженности в Черном море Турция развернула обсуждение вокруг конвенции Монтрё о проливах. И сделала большую ошибку. Более того, в заявлении по итогам визита президента Украины Владимира Зеленского в Турцию в очередной раз поддержала членство этой страны в НАТО. Однако Анкара должна была сказать, что развитие политических и торговых отношений между Турцией и Украиной - это одно, а нагнетание напряженности в Черном море при поддержке членства этой страны в НАТО, шаги, которые откроют США путь в Черное море, - это совсем другое. Прежде всего Украине нужно очень хорошо объяснить, что Черное море не является делом стран, которые не имеют выхода к нему, и конвенция Монтрё - гарантия этого.

США желают находиться в Черном море на постоянной основе как напрямую, так и через НАТО, которая является их инструментом оккупации и нападения. США посредством Украины пытаются теснить Россию. США хотят лишить силы или хотя бы ослабить режим Монтрё. США отправляют боевые корабли в Черное море. Говорят, что сделают Украину членом НАТО. Украина не участница альянса, но украинский язык на прошлой неделе вошел в число опций на сайте НАТО наряду с английским, французским и русским языками. Это был явный сигнал в адрес России. США также используют разные инструменты для оказания еще большего давления на Турцию. В этой связи Канада накануне отменила разрешение на экспорт в Турцию очень важных продуктов и технологий военного назначения, которые используются в БПЛА и ударных БПЛА, производимых Турцией. Основание - применение Азербайджаном турецких беспилотников в Нагорном Карабахе.

Что нужно делать в этих условиях - очевидно: хорошо знать историю, решительно отстаивать конвенцию Монтрё, видеть происки США, проводить внешнюю политику, ориентированную на регион.


Барыш Достер (Barış Doster)

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