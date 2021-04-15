Главред (Украина): только применение Россией «Искандеров» заставит Запад помогать Украине

Спасение Украины от «экспансии России» — в руках Запада. Однако Берлин и Париж рассчитывают на коррупционные сделки с Москвой и не будут спешить помогать Киеву. И это пишет автор из страны, считающейся самой коррупционной в Европе. По его мнению, одна надежда на «Искандеры» - если Россия начнет наносить ракетные удары, то Европа и США помогут Украине.

Пока Россия не начнет наносить ракетные удары по украинской территории Украины, на помощь западных стран едва ли можно рассчитывать. А сейчас были бы очень кстати демонстративные поставки Западом Украине новой партии "Джавелинов".

Несмотря на то, что в Европарламенте заговорили о том, что "время дозированных санкций прошло", и в случае дальнейшей эскалации на границе с Украиной Западу пора пригрозить Москве замораживанием счетов российских олигархов и отключением России от международной платежной системы SWIFT (в частности, такое заявление прозвучало из уст немецкого политика и депутата Европарламента Манфреда Вебера), словам Европы верить сложно. Звучит все это хорошо, однако слова, как правило, так и остаются словами.

Объяснить это просто: у Франции и Германии, на мой взгляд, скрытая пассивная агрессия в отношении Украины, поскольку наша страна мешает им активно торговать с Российской Федерации и брать у Москвы коррупционные деньги. Интересы Парижа и Берлина завязаны на Россию.

Безусловно, заявления, подобные тому, что озвучил депутат Европарламента, можно только приветствовать. Однако важнее то, что будут делать лидеры западных стран.

В частности, крайне важно то, что решат делать Соединенные Штаты Америки в отношении России в нынешней ситуации, ведь именно они способны по-настоящему надавить на Москву. В их распоряжении столь действенные инструменты, как, например, санкции на государственный долг РФ, а также эмбарго на поставки российской нефти на мировой рынок.

Сами по себе все эти призывы и слова ничего не значат - собака лает, а караван идет. Словам европейцев верить сложно еще и потому, что в 2014 году при их молчаливом согласии Россия реализовывала свою агрессию в отношении Украины, причем действовала смело, понимая, что ей за это ничего не будет.

От применения по-настоящему действенных мер в отношении России западных политиков удерживает их прагматичный и коррупционный интерес. Впрочем, следует разделять европейцев и англосаксов, ведь они находятся в разных плоскостях. Во-первых, Америка не настолько зависима от торговли с Российской Федерацией, как Европа. Во-вторых, российская агентура не в такой мере, как в Европе, проникла в американские государственные структуры. Так что Штаты не настолько зависят от России, как европейские страны, и, чтобы убедиться в этом, достаточно просто посмотреть на товарооборот США и РФ.

А Западной Европе очень интересны ресурсы Москвы, в первую очередь, сырьевые, ведь это среди прочего помогает ей избежать давления Восточной Европы, например, Польши и других стран. Потому-то Франция и Германия стараются получить свои выгоды, в том числе и за счет Украины.

Станут ли западные страны помогать Украине не на словах, а делами, если Россия начнет масштабную военную операцию - это зависит от того, будет ли Россия наносить ракетные удары по территории Украины своим высокоточным оружием, в частности, "Калибрами", "Искандерами" и так далее.

В первую очередь, сегодня существует угроза нанесения Россией ударов по украинским аэропортам, местам скопления военной техники и т.д. с тем, чтобы получить господство в воздухе - тогда РФ сможет творить все, что захочет.

США вполне могут поступить так, как в Грузии, т.е. поставить на каждом украинском аэродроме по одному своему транспортному самолету - этого будет достаточно, чтобы показать России серьезность их намерений защищать Украину не на словах, а на деле. Также сейчас были бы очень кстати демонстративные поставки Украине оружия, например, новой партии "Джавелинов" либо другой техники, которая позволит нашей стране усилить свою ПВО. Ведь без применения авиации Россия не сможет осуществить все то, чего хочет…

Это было бы в идеале. Другой вопрос - готовы ли к этому Штаты и Европа? Пока мы не видим ни самолетов, ни другой конкретной помощи - звучат только слова. А в формулировках "мы не оставим Украину" и "мы будем защищать территорию Украины, как нашу собственную" есть существенная разница…

Так что, похоже, пока Россия не начнет наносить ракетные удары по украинской территории, никакой конкретной помощи от западных стран мы не увидим. Впрочем, даже после того, как РФ начнет, Европа, скорее всего, побежит договариваться с Москвой, как это делал Саркози во время войны с Грузией в 2008 году. Де-факто, таким образом, Европа будет просто спасать Россию от санкций.

Тарас Загородний