The National Interest (США): за один год Россия уничтожила ВВС Украины

Один год военных действий, начиная с 2014-го, стоил Украине доброй половины ее истребителей, грузовых самолетов и вертолетов. Это было самое быстрое сокращение ВВС в условиях военного времени за несколько десятилетий. Некоторые самолеты были захвачены русскими. Другие разбились. Немалое их количество было сбито.

Вот что следует помнить: когда российские войска вторглись в Крым в феврале 2014 года, они заняли несколько украинских авиабаз и захватили большое количество самолетов, многие из которых находились в плохом состоянии и не могли подниматься в воздух. Когда боевые действия распространились на восток Украины, пилоты Киева начали совершать воздушные налеты на позиции пророссийских сепаратистов, на вооружении которых находились высокотехнологичные ракеты земля-воздух - одной из них в небе над Украиной был сбит малазийский авиалайнер, в результате чего погибли 298 человек.

Год боевых действий, начавшийся в 2014 году, стоил Украине доброй половины истребителей, грузовых самолетов и военных вертолетов. Это было самое быстрое сокращение военно-воздушных сил в условиях военного времени за последние несколько десятилетий.

В начале 2014 года, когда российские войска вторглись в Крым, а затем пришли на помощь промосковским сепаратистам на востоке Украины, Киев имел в распоряжении 400 военных самолетов. Эти данные взяты из ежегодного обзора военных самолетов всего мира издания Flight за 2015 год.

Через год их количество резко сократилось и составило всего 222 самолета.

Некоторые самолеты были захвачены русскими. Другие разбились. Повстанцы и русские сбили немалое их количество. Судя по всему, десятки военных самолетов годами не использовались еще до начала конфликта, они оказались слишком дряхлыми, их уже невозможно было вернуть в нормальное состояние, поэтому Киев решил убрать их из инвентарных списков.

Каковыми бы не были истинные причины, никакие другие вооруженные силы, - даже если принять в расчет Сирию, и Ирак - не понесли такие тяжелые потери в современных конфликтах.

На самом деле, 178 утраченных Украиной самолетов и вертолетов, составили в 2014 году треть от общего сокращения военно-воздушных сил в мире. В 2015 году правительства всех стран мира могли похвастаться тем, что в их распоряжении в общей сложности находились 51685 военных самолетов, то есть, на 459 меньше, чем годом ранее.

Между прочим, 13902 из 51685 самолетов и винтокрылых машин, или 27%, принадлежали американским вооруженным силам. Россия на тот момент имела вторые по численности военно-воздушные силы (3429 военных самолетов), или 7% от общего их числа в мире.

До российской агрессии Украина, - по крайней мере, на бумаге - имела в распоряжении довольно мощные военно-воздушные силы.

Ситуация изменилась всего за один год. "Этот конфликт дорого обошелся украинским вооруженным силам", - подчеркивает журнал Flight.

Когда российские войска вторглись в Крым в феврале 2014 года, они заняли несколько военно-воздушных баз Украины и захватили большое количество самолетов, многие из которых оказались в плохом состоянии и не могли подняться в воздух.

Русские, на самом деле, вернули некоторое количество захваченных ими самолетов, в том числе гидросамолет "Бериев", который украинские военные сразу же начали использовать. Некоторые украинские самолеты удалось поднять в воздух еще до прихода российских войск, и они не были захвачены. Кроме того, киевские инженеры смогли разобрать, упаковать в ящики и отправить на север в разобранном виде некоторые самолеты, включая несколько истребителей МиГ-29.

Однако потери продолжали расти. А когда военные действия распространились на восток Украины, пилоты Киева стали осуществлять воздушные атаки на пророссийских сепаратистов, на вооружении которых находились высокотехнологичные ракеты земля-воздух - одной из которых в июле 2014 года в небе над Украиной был сбит малазийский авиалайнер, и в результате погибли 298 человек.

Повстанцы тоже способствовали сокращению военно-воздушных сил Украины, ее армейской и военно-морской составляющей. По прошествии почти года боев эксперты издания Aviation International News провели подсчет боевых потерь Украины: по крайней мере 22 самолета и, возможно, даже больше. 21 из них были сбиты ракетами земля-воздух. Кроме того, российский истребитель МиГ-29 сбил украинский истребитель МиГ-29 с помощью ракеты, которая, по имеющимся данным, была запущена из российского воздушного пространства.

"Были потеряны один Су-24, шесть Су-25 и два МиГ-29, - сообщило издание Aviation International News. - Среди сбитых военно-транспортных самолетов оказались один Ан-26, один Ан-30 и один Ил-76… Что касается вертолетов, то были сбиты пять Ми-9/17 и пять Ми-24".

Нет данных о том, сколько летчиков, членов экипажа и пассажиров погибли в результате этих инцидентов. Нам достоверно известно, что 49 человек погибли, когда сепаратисты сбили с помощью ракеты украинский транспортный самолет Ил-76.

Больше всего пострадал истребительный флот Украины. По данным издания Flight, в начале 2014 года Украина имела в своем распоряжении 80 МиГ-29, 36 Су-27, 36 Су-25 и 24 Су-24 - хотя, если честно, многие из них были в неисправном состоянии. В любом случае, в 2015 году, по данным Flight, в составе украинских военно-воздушных сил числились всего 19 МиГ-29, 16 Су-27, 15 Су-25 и 11 Су-24.

Спустя четыре года Киев смог добавить несколько самолетов к своему флоту. По данным Flight, в 2019 году Киев имел в своем распоряжении 21 МиГ-29, 35 Су-27, 12 Су-24 и 13 Су-25.

Дэвид Экс (David Axe)