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ТАСС

СМИ: ОАЭ запустят программу исследования Луны в 2022 году

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Снимок Луны снятый с МКС. Архивное фото
Снимок Луны снятый с МКС. Архивное фото.
Источник изображения: © NASA

Это на два года раньше, чем первоначально планировалось

ТАСС, 14 апреля. Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) запустят собственную программу исследования Луны в 2022 году, а не в 2024-м, как первоначально планировалось. Об этом в среду сообщает эмиратская газета The National.

Созданный ОАЭ исследовательский лунный модуль должны были доставить на поверхность Луны в 2024 году с целью изучения районов, не охваченных предыдущими научными миссиями. Теперь принято решение, что его доставят при помощи посадочного модуля японской компании Ispace в 2022 году.

Луноход "Рашид" будет оснащен солнечными батареями, системами связи, трехмерными видеокамерами и другими современными приборами.

Таким образом, ОАЭ могут стать четвертой в мире страной и первой из арабских государств, которые развивают лунную программу. Полученные данные и снимки с поверхности естественного спутника Земли будут переданы исследовательским центрам по всему миру.

Программа исследований Луны станет частью космической стратегии ОАЭ. В июле 2020 года страна отправила к Марсу межпланетную станцию "Аль-Амаль", 9 февраля она вышла на орбиту Красной планеты. Цель этой миссии - изучить атмосферу и климатические условия Марса, а также смену времен марсианского года, который длится почти вдвое дольше земного.

В 2017 году ОАЭ объявили о проекте по строительству на Марсе мини-города - первого человеческого поселения. Этот проект планируют завершить к 2117 году.

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ОАЭ
Япония
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2020-й год
Луна
Марс
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