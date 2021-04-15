Польша подписала соглашение о получении пяти американских самолетов C-130H Hercules

Министр национальной обороны Польши Мариш Блащак сообщил, что 12 апреля 2021 года Польша подписала с США межправительственное соглашение о приобретении из наличия ВВС США по линии американской программы межправительственных иностранных военных продаж Foreign Military Sales (FMS) пяти военно-транспортных самолетов Lockheed C-130H Hercules. Самолеты будут переданы через механизм программы реализации избыточного имущества министерства обороны США Excess Defense Articles (EDA) в счет гранта американской стороны с оценочной стоимостью передаваемого имущества в 60 млн долл. Польская сторона оплатит только 14,3 млн долл за расконсервацию, ремонт, доооборудование и транспортировку самолетов в Польшу.

Выведенные из состава ВВС США военно-транспортные самолеты Lockheed C-130 Hercules на хранении на базе 309-й группы хранения и обслуживания авиационной техники ВВС США (309th Aerospace Maintenance and Regeneration Group - AMARG). Авиабаза Дэвис-Монтана (Аризона), 08.05.2020 (с) Sergio A. Gamboa / ВВС США

Сообщается, что Польше будут переданы пять самолетов С-130Н постройки 1985 года, которые были выведены из состава ВВС США в 2017 году и с тех пор находятся на хранении на базе 309-й группы хранения и обслуживания авиационной техники ВВС США (309th Aerospace Maintenance and Regeneration Group - AMARG) в Дэвис-Монтане (штат Аризона). Поляки сами отобрали пять самолетов С-130Н из примерно 20 самолетов этой модификации, находящихся сейчас на хранении в Дэвис-Монтане (всего там на хранении более 60 С-130 всех модификаций).

Первый самолет С-130Н из пяти должен быть получен Польшей к концу 2021 года, а последний - в середине 2024 года. Они поступят в состав 14-й транспортной эскадрильи 33-й транспортной авиационной базы (33. Bazie Lotnictwa Transportowego) ВВС Польши в Повидзе, где заменят эсксплуатируемые сейчас четыре старых самолета С-130Е Hercules постройки начала 1970-х годов, из семи аналогичным образом полученных Польшей с хранения ВВС США в 2009-2011 годах (еще один полученный самолет С-130Е был списан после вынужденной посадки в Афганистане в 2010 году, один используется как нелетное учебное пособие, а еще один был возвращен США). В Польше поставляемые самолеты С-130Н пройдут дооборудование с установкой некоторого количества современного оборудования на 2-м авиаремонтном заводе (Wojskowe Zakłady Lotnicze № 2) в Быдгоще по отдельному контракту.

Напомним, что в сентябре 2019 года министр национальной обороны Польши Блащак заявил, что подписал два официальных письма (Letters of request - LoR) в адрес Агентства министерства обороны США по военному сотрудничеству (Defense Security Cooperation Agency - DSCA) с запросами о поставке Польше по линии американской программы FMS переносных противотанковых ракетных комплексов Javelin и пяти военно-транспортных самолетов C-130H Hercules. Поставка Польше пяти самолетов С-130Н через механизм EDA была одобрена Государственным департаментом США 15 февраля 2020 года.