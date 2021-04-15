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ЦАМТО

Развитие технологий искусственного интеллекта в России должно базироваться только на отечественных разработках

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Искусственный интеллект
Искусственный интеллект.
Источник изображения: industry-hunter.com

ЦАМТО, 14 апреля. В НИЦ "Институт имени Н.Е.Жуковского" 13 апреля состоялось совещание по вопросу "О состоянии и дальнейшем развитии технологий искусственного интеллекта в интересах обороны и безопасности России" с участием зампредседателя правительства РФ Юрия Борисова.

В ходе мероприятия Юрий Борисов напомнил присутствующим, что президентом Российской Федерации Владимиром Путиным в 2020 году была утверждена Национальная стратегия развития искусственного интеллекта (ИИ) на период до 2030 года, определяющая основные задачи развития ИИ в Российской Федерации, а также меры, направленные на его использование в целях обеспечения национальных интересов и реализации стратегических национальных приоритетов, в том числе в оборонно-промышленном комплексе. В марте этого года премьер-министром Российской Федерации Михаилом Мишустиным было подписано распоряжение о дополнении перечня приоритетных технологических направлений организаций оборонно-промышленного комплекса направлением "Технологии искусственного интеллекта" с определением ФГУП "Государственный научно-исследовательский институт авиационных систем", входящего в состав НИЦ "Институт имени Н.Е.Жуковского", в качестве головной организации по этому направлению.

"Технологии ИИ – наиболее приоритетные направления, развитие которых необходимо для создания перспективных образцов вооружения, военной и специальной техники, – заявил Юрий Борисов. – Их развитие приобретает важное значение для обороны и безопасности страны. Сегодня технологии ИИ становятся критической инфраструктурой для государства. Важно, чтобы их развитие и применение для государственных нужд базировалось только на собственных разработках".

Позицию НИЦ "Институт имени Н.Е.Жуковского" по вопросу развития ИИ озвучил генеральный директор Центра Андрей Дутов, который в своем выступлении отметил, что сегодня НИЦ "Институт имени Н.Е.Жуковского" является наиболее квалифицированной организацией в области ИИ. "Нами успешно реализован ряд проектов по линии Минобороны России, Минпромторга России, Фонда перспективных исследований, сформирован значительный научно-технический задел в ГосНИИАС по данному направлению. В частности, успешно создана и испытана уникальная программная платформа для разработки конечно ориентированных программных комплексов, входящих в состав изделий перспективных летательных аппаратов и решающих задачу распознавания наземных объектов на основе нейросетевых подходов "Платформа-ГНС". Кроме того, технологии ИИ в ОПК могут найти свое применение и в гражданском секторе", – подчеркнул Андрей Дутов.

В своих выступлениях участники совещания обозначили важность развития и применения технологий искусственного интеллекта в оборонно-промышленном комплексе, а также отметили, что эти технологии должны базироваться только на собственных разработках, на отечественном программном и аппаратном обеспечении.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте НИЦ "Институт имени Н.Е.Жуковского".

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ГосНИИАС
Минoбороны РФ
Минпромторг РФ
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Борисов Юрий
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