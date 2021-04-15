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Российская газета

Патрушев: Украина при поддержке США способна спровоцировать войну

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Источник изображения: Иван Егоров

На территории Крыма сохраняются предпосылки возникновения угроз национальной безопасности. Об этом на выездном совещании в Севастополе заявил секретарь Совбеза России Николай Патрушев.

Среди основных причин этих угроз он назвал деструктивную деятельность США и контролируемых ими блока НАТО, ряда стран Евросоюза и Украины. Эта деятельность, по словам Патрушева, направлена на дискредитацию внутренней и внешней политики России, нанесение ущерба ее авторитету и международному имиджу, распространение экстремистской и националистической идеологии.

"При поддержке Вашингтона со стороны Украины все чаще звучат заявления о планах установить контроль над территорией Крыма силовым путем. Новая стратегия военной безопасности Украины прямо определяет Российскую Федерацию как военного врага", - отметил Патрушев.

По его мнению, заигрывая перед новой администрацией США, Киев готов ввергнуть страну в военные авантюры, невзирая на дальнейшее ухудшение экономической ситуации в стране.

Как считает секретарь Совбеза, поводом для начала военных действий могут стать организованные Украиной при поддержке США провокации с гибелью военнослужащих и потерей военной техники.


Иван Егоров (Севастополь)

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Россия
США
Украина
Персоны
Патрушев Николай
Проекты
NATO
Евросоюз
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