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ЦАМТО

Снайперов ВВО в Забайкалье оснастили современными тепловизорными прицелами

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Российские снайперы на учениях
Российские снайперы на учениях.
Источник изображения: РИА Новости/Сергей Карпов

ЦАМТО, 14 апреля. На вооружении подразделения снайперов мотострелкового соединения Восточного военного округа (ВВО), дислоцированного в Забайкальском крае, поступили современные тепловизорные прицелы 1ПН140-2.

Прицелы имеют кронштейн для установки на боковую планку снайперских винтовок, в том числе снайперской винтовки Драгунова (СВД) и бесшумной 9-мм снайперской винтовки ВСС.

Приспособления уже активно применяются военнослужащими в ходе занятий по боевой подготовке, а также тренировок и учений различного уровня и необходимы для наблюдения за полем боя, обнаружения, распознавания целей и ведения прицельной стрельбы из снайперских винтовок в любое время суток, с возможностью применения в условиях плохой видимости.

Тепловизорные прицелы могут эксплуатироваться при температуре от +50 до -40 град. С и влажности воздуха до 100%. Являются эргономичными и относительно компактными элементами снаряжения снайперов.

Важной особенностью современных тепловизорных прицелов является возможность производить фотосъемку с последующим просмотром фотоснимков на экране прицела или передачей фотоснимков из памяти прицела на компьютер, подключаемый через USB-порт. Также прицелы обеспечивают возможность вывода тепловизионного изображения на внешний монитор в режиме реального времени, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

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